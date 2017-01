Are nevoie de ajutorul nostru să poată să meargă!

Are numai 6 ani, însă a trecut deja prin multe operații în încercarea de a trata luxația neurologică de șold de care suferă. Din cauza malformației la coloană, Elena Petică a avut o copilărie tristă, în care jucăriile au fost înlocuite cu o ortoză purtată timp de 3 ani, aproape toată ziua. În plus, luni de zile, Elena a fost imobilizată în gips, iar spitalul i-a fost devenit a doua casă. Și-a dorit mereu să devină o balerină de succes, iar salvarea ei stă în mâinile reputatului doctor Alexandru Thiery, de la Spitalul Monza din București. Medicul a realizat, de curând, o premieră medicală în România, reușind să opereze cu succes o pacientă de 14 ani, care suferea de scolioză dublă, asociată cu malformația măduvei spinării. “Elena a avut un mielomeningocel, a fost operată la foarte scurt timp după naștere de colegul nostru neurochirurg, doctorul Sergiu Stoica, în cadrul Spitalului Marie Curie, cu o evoluție din punct de vedere neurologic excelentă, însă cu un șold instabil, așa cum sunt șoldurile neurologice. De ce sunt instabile: există un oarecare dezechilibru de tonus muscular la acești copii, indiferent că au boală spastică sau o boală flască”, a explicat dr. Alexandru Thiery. Mielomeningocelul este o boală flască, musculatura este în general moale, șoldul devine instabil și încet-încet se luxează. Nu este displazia luxantă de șold pe care o știm la nou-născut, ci șoldul se formează normal în viața intrauterină, dar încet-încet capul femural se subluxează din cauza unor forțe musculare.

DACĂ NU SE INTERVINE, NU VA MAI PUTEA SĂ MEARGĂ Intervenția pentru tratarea acestei boli este relativ complicată, dar cu rezultate foarte bune, însă la pacientul neurologic există un risc de recidivă. ”Șolduri perfect operate cu o acoperire excelentă a capului femural pot să recidiveze pentru că noi, din păcate, nu tratăm cauza. Nu avem cum să o tratăm! Acei neuroni prost formați în perioada embrionară nu pot fi înlocuiți și ei nu vor inerva corect musculatura. Noi tratăm efectul problemei, iar cauza persistă, lucru care ar putea să ducă la recidivă. Totuși, indicația chirurgicală este certă: un pacient cu luxație neurologică de șold trebuie operat pentru că altfel își va pierde mersul”, declară medicul.

CUM POȚI SĂ O AJUȚI Pentru a se putea deplasa singură în viitor, Elena trebuie să fie operată cât de curând la șoldul drept, iar suma de care are nevoie este de 23.500 de lei. Pentru a o ajuta să strângă toți banii de care are nevoie, Asociația “Salvează o inimă” a demarat de urgență o campanie națională de strangere de fonduri, pe platforma https://salveazaoinima.ro.campaigns/elena-petica/, unde oamenii cu suflet pot dona online, sau în conturile bancare ale mamei: RO58BRDE180SV73264951800 (Lei) sau RO41BRDE180SV00372701800 (Euro). Până la ora actuală, Asociația a reușit să strângă aproximativ 20% din suma de care are nevoie până la jumatatea lunii septembrie.