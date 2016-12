Are nevoie România de o nouă Lege a Educației?

Din 2011, Educația din România are o nouă lege, însă tot cam de pe atunci au început discuțiile despre necesitatea unei alte legi care să corecteze erorile din Legea 1/2011. În ultimele 6 luni, se discută tot mai intens despre importanța schimbării Legii Educației pentru reformarea sistemului. În această săptămână, la Constanța s-au așezat în jurul unei mese rotunde reprezentanți ai actului educațional pentru a dezbate necesitatea schimbării Legii Educației. La discuții a participat și rectorul celei mai mari universități din Dobrogea - Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), prof. univ. dr. Sorin Rugină. Acesta a explicat că legea s-a uzat și, ținând cont de schimbările pe care le traversează în ultimii ani România, și sistemul de educație are nevoie de reformă. ”Ideea de a concepe niște legi pornind de la niște exemple europene nu este mereu o rețetă salvatoare. România a avut un învățământ pe care acum încercăm să-l reformăm, nu încercăm să construim de la zero un sistem. Ideea este că legea actuală nu corespunde tuturor problemelor apărute pe traseu și de aceea este nevoie de updatarea legii. Este nevoie de o nouă lege, pentru că se modifică un număr foarte mare de articole, dar este loc de mai bine și elevii au un rol important își a-și spune cuvântul, pentru că au o alfă viziune”, a declarat rectorul UOC. Referitor la inițiativele elevilor de a modifica legea în favoarea lor, prof. Rugină a explicat că opinia acestora este importantă și trebuie consultată. ”Consider că actuala generație de elevi este mai implicată, are inițiativă și este bine să-i stimulăm să contribuie la tot ceea ce înseamnă viață extrașcolară, viața comunității și ce înseamnă învățământul în general, pentru că învățământul se construiește de jos și legile ar trebui să plece ascultându-i și pe cei care sunt direct implicați, nu dintr-un birou”, este de părere rectorul. Acesta a adăugat că elevii și studenții ar trebui să se implice și să își spună punctul de vedere cu privire la conținutul Legii Educației și că România nu are nevoie de o separare între învățământul preuniversitar și cel superior, prin două legi distincte.

Citește și:

Ce schimbări își doresc elevii în sistemul de educație?

Lumea e sătulă de perpetua schimbare a Legii Educației!

Când vom avea o nouă lege a educației?