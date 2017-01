Are sau nu legătură prescrierea de medicamente cu participarea la congrese?

De nenumărate ori s-a spus că medicii sunt ”mână-n mână” cu firmele de medicamente; mai exact, dacă le prescriu bolnavilor anumite tratamente, sunt premiați: fie primesc unele bonusuri, fie le sunt decontate deplasări la congrese sau simpozioane din străinătate. Recent, președintele Societății Române de Pneumologie (SRP), prof. univ. dr. Paul Stoicescu, și-a exprimat punctul de vedere referitor la acest lucru. ”Doctorii sunt dovediți că sunt niște escroci în legătură cu companiile de medicamente și primesc bani ca să prescrie medicamentele lor. Știu domnii care critică acest lucru că la aceste congrese nu se vorbește numai pozitiv despre medicamentele firmei care a făcut sponsorizarea? Știu domnii că la aceste congrese ai posibilitatea să te informezi cu ultimele noutăți științifice utile în îngrijirea pacienților, cunoștințe prezentate de liderii de opinie pe plan mondial?”, a spus, indignat, profesorul, într-un interviu acordat dcnews. Totodată, el a subliniat că, în lipsa sponsorizărilor, aproape niciun medic din România nu ar putea participa la congresele extrem de utile pentru pregătire. Pentru o asemenea deplasare, un medic trebuie să scoată din buzunar bani grei. ”Costurile unei participări la un congres depășesc, din punctul meu de vedere, salariul unui medic pe un an. Plătește Ministerul Sănătății acești bani? Banii de care se vorbește nu sunt oferiți pentru ca medicii să prescrie medicamentele respective, ci sunt beneficii bilaterale, compania își face cunoscut medicamentul, iar medicul capătă cunoștințe recente absolut necesare unui tratament corect pentru pacienți”, a explicat profesorul. La rândul său, directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu, a declarat că prescrierea de medicamente de către medici nu are legătură cu participarea acestora la congrese. ”Prescrierea de medicamente este la latitudinea medicului și ține de chestiunile lui de conștiință și de pregătirea profesională, deontologia pe care trebuie să o respecte. Tocmai pentru a evita orice fel de suspiciuni că aceste transferuri de valoare ar fi legate de prescrierea de medicamente, noi am decis ca ele să fie făcute în mod transparent, chiar dacă autoritățile române nu ar fi introdus aceste reglementări. Noi oricum aveam proiectele inițiate și aceste lucruri s-ar fi întâmplat începând cu 2015. În acest moment se întâmplă. S-a întâmplat în România cu un an mai devreme (n.r. - față de alte țări). (...) Acest lucru (declararea sponsorizărilor - n.r.) s-ar fi făcut în mod voluntar de către companiile care sunt membre ARPIM. Sunt numai 28 de companii din totalul de 90, dar acestea reprezintă cam 70% din totalul pieței farmaceutice”, a susținut Zaharescu, la Ministerul Sănătății, citat de Agerpres.

Precizăm că un ordin al ministrului Sănătății (1406/2014), care a intrat în vigoare în 28 noiembrie 2014, a lăsat comisiile ministerului de resort fără specialiști, profesori doctori, pioni principali în ceea ce privește bunul mers al sistemului sanitar. Motivul: amenințarea conflictului de interese. S-ar părea că cei mai mulți au câștiguri importante din industria farmaceutică. Pentru nu a cădea sub incidența legii, ei s-au retras, pe ultima sută de metri din 2014, zeci de specialiști luându-și adio de la comisii.

Citește și:

Ordin care pune ”în perfuzii” Ministerul Sănătății