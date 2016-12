Arenă sportivă, în lucru

Primăria Ciobanu are în derulare un proiect pentru construirea unei arene sportive în localitate. Investiţia este destinată desfăşurării competiţiilor sportive de tot felul pentru copiii din comună. Primarul comunei, Ioan Suciu, susţine că lucrările s-au realizat în proporţie de 30%, însemnând partea de proiect ce a revenit administraţiei locale. „Noi am realizat împrejmuirea suprafeţei unde va fi construită arena sportivă, am delimitat terenurile de sport, (atletism, volei, fotbal, baschet, handbal) am realizat tribuna şi mai rămâne construirea grupurilor sanitare şi a vestiarelor”, a susţinut primarul din Ciobanu. Proiectul se realizează prin Ordonanţa 7/2006 referitoare la Programul de infrastructură în mediul rural iar costul total al lucrărilor ajunge la 600.000 de lei.