Arenă sportivă lăsată de izbelişte

Sub pretextul că nu mai sunt bani, Guvernul a lăsat de izbelişte proiecte aprobate în anii trecuţi. Aşa se întâmplă şi în comuna Ciobanu, unde se construieşte o arenă sportivă destinată derulării activităţilor sportive. Se construieşte pe banii statului este impropriu spus! De fapt, Primăria s-a apucat de lucrările care îi reveneau conform contractului iar acum aşteaptă banii guvernamentali promişi. Şi probabil va mai avea de aşteptat, ţinând cont că proiectul a fost depus în 2006 şi a fost aprobat abia în 2009 iar finanţarea a venit mult mai târziu. Probabil şi banii vor veni peste alţi trei ani de la demararea lucrărilor iar copiii din Ciobanu vor mai avea de aşteptat până vor juca fotbal într-o arenă sportivă. Proiectul se realizează prin Ordonanţa 7/2006 referitoare la aplicarea Programului de infrastructură în mediul rural iar valoarea totală ajunge la 600.000 de lei. „Lucrările s-au realizat în proporţie de 30%. Noi am realizat împrejmuirea suprafeţei unde va fi construită arena sportivă, am delimitat terenurile de sport, (atletism, volei, fotbal, baschet, handbal) am realizat tribuna şi mai rămâne construirea grupurilor sanitare şi a vestiarelor. Partea noastră de lucrări am finalizat-o, aşteptăm banii de la Guvern”, a susţinut primarul din Ciobanu, Ioan Suciu.