Arestare respinsă

Un băcăuan depistat în Delta Dunării după ce a încălcat interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu a apărut, ieri, în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa. Poliţiştii din Bacău au cerut instanţei pe raza căruia a fost prins Ciprian Vasile Radu, de 35 ani, înlocuirea măsurii obligării acestuia de a nu ieşi din Bacău cu măsura arestării preventive. Bărbatul a încercat să convingă judecătorul că nu a plecat din oraş pentru a se distra, ci a fost forţat de împrejurări. „Soţia mea, care se află la pensiunea noastră din Deltă, m-a sunat să îmi spună că fiica noastră, în vârstă de opt ani, s-a îmbolnăvit, a făcut febră mare şi are convulsii. M-am speriat şi am mers la cumnata mea, care mi-a spus ce medicamente trebuie să îi dea soţia mea copilului. Pentru că pensiunea este într-o localitate izolată, situată la 40 de km distanţă de oraşul Tulcea, am decis să plec urgent cu maşina să îi duc medicamentele. Am pornit la drum la ora 01.30 şi am ajuns la ora 06.00. Am îngrijit fetiţa, m-am odihnit şi, după două zile, am vrut să mă întorc acasă, dar un vecin m-a întrebat dacă nu vreau să îl însoţesc la o partidă de pescuit sportiv. Am acceptat şi am mers împreună la Chilia Veche. În momentul în care am solicitat eliberarea unui aviz pentru pescuit, am apărut în calculator cu interdicţia de a părăsi oraşul Bacău”, a declarat Ciprian Radu Vasile. Tânărul a fost preluat de poliţiştii de frontieră şi dus la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, de unde a fost adus la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. El a susţinut în faţa instanţei că nu s-a gândit nicio clipă să îl anunţe pe ofiţerul de poliţie care îl supraveghează că a fost nevoit să plece din Bacău. Întrebat de judecător dacă are documente medicale din care să rezulte că fiica lui a fost într-adevăr bolnavă, Ciprian Radu Vasile a răspuns că nu are pentru a-şi dovedi susţinerile. Avocatul lui a cerut instanţei ridicarea interdicţiei de a părăsi Bacăul şi înlocuirea acesteia cu interdicţia de a ieşi din ţară. „Singurul venit al familiei este cel obţinut din exploatarea pensiunii din Delta Dunării, iar clientul meu conduce afacerea prin telefon, ceea ce i-a adus pierderi masive”, a pledat avocatul. După deliberări, judecătorul a respins cererea de arestare preventivă a lui Vasile şi a decis să îi permită acestuia să meargă la pensiunea sa din Deltă până pe 1 septembrie.