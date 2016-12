Arestarea Elenei Udrea, la mâna deputaților

După ce acuzațiile explozive formulate la adresa lui de Elena Udrea au dominat actualitatea românească a ultimelor zile, generalul Florian Coldea, directorul interimar al Serviciului Român de Informații (SRI), a apărut ieri, pentru prima dată în ultima perioadă, în public. Coldea a mers la Palatul Parlamentului pentru a fi audiat de membrii Comisiei de Control al activității SRI, inclusiv în legătură cu alegațiile care l-au avut în vizor. "La punctul 5 de pe ordinea de zi am avut o autosesizare a Comisiei privind acuzațiile și afirmațiile făcute, în ultima perioadă, în spațiul public la adresa SRI și la adresa domnului director interimar Florian Coldea. Vreau să vă reafirm faptul că, până în acest moment, la Comisia de Control al activității SRI nu a venit nicio plângere scrisă, nici măcar un telefon prin care să ni se ceară să facem o cercetare, deci practic noi ne-am autosesizat pe afirmațiile sau acuzațiile care au fost făcute în spațiul public. La acest punct, fiecare coleg din Comisie, deputat sau senator, indiferent din partidul din care face parte, a adresat personal domnului director interimar Florian Coldea toate acele întrebări necesare lămuririi afirmațiilor și acuzațiilor făcute în spațiul public. De asemenea, directorul general pentru securitate din SRI (...) va prezenta Comisiei raportul la zi privind verificarea internă din Serviciu. La propunerea domnului general Coldea și de comun acord, am convenit ca această parte a prezentării să se desfășoare fără prezența în sală a domniei sale. Ședința de audieri nu s-a terminat", declara, ieri după-amiază, Georgian Pop, președintele Comisiei de Control.

A RESPINS ACUZAȚIILE După ce, la sosirea la Palatul Parlamentului, generalul Coldea a reușit să se strecoare pe lângă jurnaliști, în momentul în care a plecat, șeful interimar al SRI s-a oprit pentru a da declarații. "Am pus la dispoziția Comisiei toate informațiile solicitate și am răspuns la întrebările adresate de fiecare membru al Comisiei la cele cinci puncte ale ordinii de zi. Am prezentat faptul că pe durata anului trecut, an puternic marcat de retorică electorală, atât instituția, cât și conducerea SRI au acționat în condiții de deplină neutralitate și echidistanță politică, iar activitatea în relația cu reprezentanții Justiției, Ministerului Public, fie că vorbim de Parchetul General, DNA sau DIICOT, s-a desfășurat strict în limitele legii și ale protocoalelor de cooperare. În ceea ce privește afirmațiile publice din ultima perioadă la adresa instituției și a mea personal, după ce am răspuns tuturor întrebărilor am solicitat Comisiei permisiunea de a mă retrage, astfel încât directorul general pentru securitate, cel care a inițiat și realizat verificarea internă, să poată prezenta în condiții obiective informațiile rezultate din această verificare și să răspundă la întrebările Comisiei", a spus Coldea. Acesta a negat acuzațiile formulate la adresa sa de Udrea. "Resping categoric afirmațiile exprimate public la adresa SRI și a mea, pe care le consider denigratoare și lipsite de orice fundament real. Desigur, însă, cred că orice persoană responsabilă care consideră că are cunoștințe despre posibile încălcări ale legii sau ale regulamentelor SRI poate și trebuie să se adreseze instituțiilor abilitate, respectiv Ministerului Public sau, după caz, Comisiei parlamentare de Control al activității SRI", a mai precizat Coldea.

Nici ziua de duminică nu a fost una mai puțin agitată pentru parlamentari. Deputații Comisiei Juridice au discutat și, într-un final, și-au dat acordul față de cererile DNA de încuviințare a extinderii urmăririi penale în dosarul ”Gala Bute” și de începere a urmăririi penale împotriva Elenei Udrea în dosarul "Microsoft". Pe de altă parte, aseară, Camera Deputaților s-a reunit pentru a decide în privința a nu mai puțin de șase solicitări formulate de DNA în legătură cu Elena Udrea: începerea urmăririi penale în dosarul "Gala Bute", extinderea urmăririi penale pentru luare de mită în aceeași speță, arestarea preventivă în dosarul "Gala Bute", începerea urmăririi penale în dosarul "Microsoft", reținerea și arestarea preventivă în cazul "Microsoft", dar și schimbarea controlului judiciar dispus pe numele fostului ministru al Turismului în măsura arestării preventive. La închiderea ediției, ședința era în plină desfășurare. Amănunte despre votul din Parlament găsiți în ediția online a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro.