Arestarea lui Arinel, respinsă

Judecătorii Tribunalului Constanţa au respins, ieri, cererea poliţiştilor Secţiei 4 Constanţa de înlocuire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu cea de arestare preventivă pentru Aristocrates Chiriac Gheorghe, zis Arinel, judecat pentru proxenetism şi trafic de persoane. Oamenii legii au susţinut că Arinel nu s-a prezentat de patru ori la Poliţie pentru a semna în registrul ofiţerului desemnat cu supravegherea lui pe perioada procesului, obligaţie impusă de instanţă ca să se asigure că nu încalcă interdicţia de a ieşi din Constanţa. În replică, Arinel a afirmat că a avut motive serioase pentru a lipsi de la apel. „O dată am fost bolnav şi o pot dovedi cu acte, a doua oară am fost la o altă secţie de Poliţie, unde am dat declaraţie pentru că abia mi se spărsese barul şi nu puteam fi în două locuri în acelaşi timp. Iar de două ori am fost la Secţia 4, dar nu l-am găsit pe ofiţerul însărcinat cu supravegherea mea”, a declarat Arinel în faţa instanţei. Judecătorii l-au crezut şi au respins solicitarea poliţiştilor. Amintim că Arinel este judecat alături de Ervin Sali, zis Maimuţi, Cătălin Florin Petcu, zis Brânză, Ali Raşid, zis Aladin, Valentina Bătineanu, zisă Vali şi Dacian Gavrilă Dacian, zis Dop, toţi fiind în stare de libertate.

OFENSIVA OAMENILOR LEGII Activitatea de proxenetism a grupului infracţional a fost dovedită cu percheziţiile în „cuiburile” din Constanţa şi cu declaraţiile unora dintre „fetiţe”, care au susţinut că au fost sechestrate şi obligate să se prostitueze. Ele erau duse pe variantă şi păzite până agăţau clienţii ori făceau rost de amatori de sex cu ajutorul anunţurilor din ziare. Ofensiva împotriva reţelei de proxeneţi şi prostituate a pornit în dimineaţa zilei de 7 martie 2008, la ora 6.00. Prima percheziţie a avut loc pe strada Bravilor, din Constanţa, unde au fost luaţi ca din oală Arinel şi Maimuţi. În acelaşi apartament au fost depistate şi două fete de 19 ani, care se prostituau sub protecţia celor doi „peşti”. În acelaşi timp, o altă echipă de anchetatori descindea într-un apartament de pe b-dul Al. Lăpuşneanu, unde l-au găsit pe Dop şi pe două dintre „fetiţele” lui. Despre restul grupului, oamenii legii spun că, în toamna lui 2007, Petcu a sechestrat-o pe Ionela Mihai şi pe alte minore, pe care le-a obligat să se prostitueze în folosul lui şi al şefului Arinel. Totodată, Aladin este acuzat că l-a ajutat pe Arinel să obţină bani mulţi de pe urma fetelor, care aveau sub 18 ani la data racolării.