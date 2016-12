Arestări după moartea lui Philip Seymour Hoffman

Poliţia din New York a arestat patru persoane suspectate că ar avea legătură cu drogurile găsite în apartamentul actorului Philip Seymour Hoffman, găsit mort în urma unei supradoze. Trei bărbaţi şi o femeie care se aflau, în momentul arestării, într-o clădire din China Town au fost interogaţi de poliţie în acest caz. În apartamentul vedetei americane s-ar fi găsit peste 20 de pliculeţe cu ceea ce se pesupune a fi heroină.

Între timp, mai multe celebrităţi ale marelui ecran au prezentat condoleanţe familiei actorului. Printre acestea, Ethan Hawke şi Joaquin Phoenix. Actorul va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii funerare private. Comunicatul dat publicităţii de agentul de presă al actorului, Karen Samfilippo, nu precizează data la care va avea loc această ceremonie, la care vor participa doar rudele şi prietenii apropiaţi ai starului. Comunicatul anunţă că înmormântarea va avea loc la New York, fără a preciza însă dacă este vorba de oraşul New York sau de statul New York. O slujbă în memoria actorului este programată a avea loc în această lună.

Anunţarea rezultatelor autopsiei lui Philip Seymour Hoffman, realizată luni, au fost amânate cu o zi, fiind aşteptate ieri. În 2006, într-un interviu acordat în emisiunea „60 Minutes“ de pe postul CBS, actorul a spus că nu mai consumase droguri de 22 de ani. Însă el a avut o recidivă în 2012, începând să ia medicamente care l-au făcut apoi să consume din nou heroină. A urmat o cură de dezintoxicare de zece zile, în mai 2013.