Arestări în cazul crimei de la Mireasa

Doi bărbaţi acuzaţi că au ucis în bătaie un tânăr în satul Mireasa au ajuns în spatele gratiilor. Magistraţii Tribunalului Constanţa au dispus, sâmbăta trecută, arestarea preventivă a celor doi suspecţi, respectiv Vasile Drăgoi, de 24 de ani, şi Virgil Mortu, de 42 de ani, pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat. Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa spun că scandalul a avut loc joia trecută şi că victima, Adrian Cucu, de 24 de ani, a murit în spital a doua zi de dimineaţă, din cauza leziunilor grave suferite la cap. „Aseară (n.r. - joia trecută), Adrian m-a sunat pe la 23.00 şi mi-a spus să vin repede în centru, la bar, pentru că simţise că urma să păţească ceva. Eu doar ce ajunsesem acasă de la animale. Am ajuns acolo în doar cinci minute, dar era prea târziu. L-am găsit căzut pe marginea drumului, într-o baltă de sânge. Am chemat un prieten cu o maşină şi am plecat spre Constanţa să îl ducem la spital şi am sunat şi la 112. Respira, dar nu putea să vorbească. Avea multe lovituri la cap. La ieşirea din Mihail Kogălniceanu, ne-am întâlnit cu ambulanţa. Când l-au pus pe targă, a încetat să mai respire, iar medicii au reuşit să îl resusciteze abia după 20 de minute“, a declarat unul dintre cei trei fraţi ai victimei.

DOI AGRESORI În urma investigaţiilor efectuate, oamenii legii au stabilit că cei care l-au îmbătat şi bătut pe Adrian sunt Vasile Drăgoi şi Virgil Mortu. „Din primele date ale anchetei, a rezultat că victima a fost lovită, probabil, cu pumnii şi picioarele şi, posibil, cu alte obiecte contondente în cursul unui conflict spontan. La autopsie, s-a stabilit că victima a murit în urma aspiratului sanguin, ca urmare a mai multor fracturi la nivelul feţei produse prin aplicarea de lovituri cu corpuri dure“, a declarat procurorul de caz, Zafer Sadâc.