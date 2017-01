Arestări în cazul grupului de falsificatori de valută

Trei dintre cei cinci membri ai grupului de falsificatori de valută capturaţi la sfîrşitul săptămnii trecute au fost prezentaţi Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa pentru audieri, iar procurorii i-au trimis în faţa unui judecător cu propunerea de arestare preventivă pentru falsificare de monedă şi punerea ei în circulaţie. Instanţa a emis pe numele lui Valentin Piron, de 26 ani, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă 29 de zile, iar alţi doi acoliţi ai tînărului, Cristian Arieşescu şi Andrei Leonte, au fost arestaţi pentru o perioadă de 15 zile. Încă doi membri ai grupării, respectiv Alexandru Rugină, de 21 ani, din Basarabi, şi Nicolae Irimescu, de 21 ani, din Constanţa, sînt cercetaţi în stare de libertate.

Primele informaţii privind apariţia pe piaţă a unor bancnote de 100 lei falsificate au apărut la începutul acestui an, în februarie, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa fiind asaltat de sesizări venite din partea unor taximetrişti sau vînzători ai unor magazine din Constanţa, sau chiar din Bucureşti, care au reclamat faptul că au fost înşelaţi de clienţi care au cumpărat produse sau au efectuat curse taxi plătind cu bancnote de 100 lei falsificate. Afacerea a intrat imediat în atenţia poliţiştilor, întrucît situaţia risca să fie scăpată de sub control din cauza numărului mare de bancnote false apărute pe piaţă. Într-o primă fază, ancheta a decurs cu dificultate, întrucît, în ciuda portretelor robot realizate, oamenii legii nu reuşeau să-i identifice pe membrii grupului de falsificatori. Primul contact cu membrii grupării a fost realizat de poliţiştii de frontieră acum aprox. două luni, în Năvodari. Oamenii legii au descoperit că doi bătrîni din localitate au vîndut un teren unor persoane cu 3000 lei, sumă achitată de cumpărători în bancnote de 100 lei, care s-au dovedit a fi false. Din acel moment, anchetatorii au reuşit să strîngă laţul în jurul grupului de falsificatori şi i-au identificat pe trei dintre aceştia. Grupul a fost supravegheat pînă acum două săptămîni, cînd bancnotele falsificate au reapărut pe piaţă. Ofiţeri sub acoperire au reuşit să intre în contact cu Valentin Piron, folosindu-se de un intermediar. Poliţiştii s-au arătat interesaţi de cumpărarea a 20.000 de dolari falşi în schimbul unui „comision” bun de 12 dolari, pentru o bancnotă de 100 de dolari contrafăcută. Condiţia pusă de falsificatori a fost aceea de a primi contravaloarea în lei a celor 12 dolari. Tranzacţia urma să se desfăşoare la începutul săptămînii trecute, însă falsificatorii au motivat că nu au cei 20.000 de dolari întrucît li se defectase imprimanta. În noaptea de joi spre vineri a săptămînii trecute, falsificatorii au reuşit să scoată, la o altă imprimantă, cei 20.000 de dolari, iar vineri dimineaţa l-au contactat pe aşa-zisul cumpărător. Tranzacţia a avut loc pe terasa restaurantului Angeli, situat pe strada Bucureşti, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, la întîlnire au venit Valentin Piron, Nicolae Irimescu şi Alexandru Rugină, acesta fiind şoferul celor doi. În momentul în care Valentin Piron i-a înmînat ofiţerului punga cu cei 20.000 de dolari, pe terasa restaurantului au intrat în forţă mai mulţi poliţişti în civil precum şi o grupă a Detaşamentului de Intervenţii al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa. Cei trei au fost reţinuţi şi duşi pentru audieri la sediul IPJ Constanţa. Aproape simultan cu realizarea flagrantului, echipe ale Serviciului de Investigaţii Criminale şi ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră au efectuat mai multe descinderi domiciliare. În locuinţa lui Nicolae Irimescu, oamenii legii l-au găsit pe Andrei Leonte, unul dintre membrii grupului, precum şi mai multe bancnote de 100 lei falsificate. De asemenea, echipele au descins şi în Năvodari, unde, într-o garsonieră închiriată aparţinînd lui Cristian Arieşescu, poliţiştii au descoperit un calculator şi o imprimantă performantă cu care erau falsificate bancnotele. De asemenea, au mai fost găsite două CD-uri, unul conţinînd fişiere cu scanări după bancnote de 100 dolari, 50 lire sterline şi 50 euro, iar celălalt, cu o bancnotă de 100 lei. Poliţiştii au stabilit că scanările au fost realizate la începutul anului de Cristian Arieşescu. Poliţiştii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate numărul bancnotelor false plasate pe piaţă. Oamenii legii spun că este cea mai vastă grupare de falsificatori de valută şi lei care a acţionat în Constanţa în ultimii doi ani.