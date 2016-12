Arestări în cazul iordanianului tâlhărit

Trei dintre cei şase suspecţi reţinuţi în cazul iordanianului tâlhărit în localitatea Medgidia au fost arestaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Magistraţii au luat măsura arestării preventive pentru 29 de zile faţă de Erhan Curti, Ersan Curti şi Jandarca Bacî, pentru tâlhărie, în timp ce Taifun Ali, Giusever Calu şi Ghiuldeniz Ali sunt cercetaţi în libertate pentru favorizarea infractorului. Identificaţi la scurt timp după comiterea tâlhăriei, Erhan Curti şi Ersan Curti au fost reţinuţi abia marţi dimineaţă, după ce, însoţiţi de avocaţi, s-au prezentat la Poliţia Medgidia. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor din Medgidia, joia trecută, după ce au fost sesizaţi prin 112 că un cetăţean străin a fost jefuit şi abandonat în apropierea satului Valea Dacilor. În timpul cercetărilor, victima a declarat că a ajuns din Italia în Medgidia cu o zi înainte, însoţit de trei români de etnie romă. Cetăţeanul iordanian le-a spus anchetatorilor că cei trei bărbaţi îi promiseseră că îl vor ajuta să cumpere câteva cap - tractoare pentru a ajunge mai repede acasă. Totodată, se pare că la mijlocul înţelegerii cu cei trei suspecţi ar fi fost şi faptul că aceştia din urmă i-ar fi promis că îi vor face cunoştinţă cu o fată, respectiv cu Jandarca Bacî.

ABANDONAT PE CÂMP În noaptea de 20 spre 21 iulie, victima a fost dusă într-un apartament din Medgidia, unde s-a întâlnit cu Jandarca. În locuinţă au venit Erhan Curti și Ersan Curti care i-au luat iordanianului borseta cu bani, iar când acesta a protestat l-au luat la bătaie. Apoi l-au transportat cu un taxi până aproape de Valea Dacilor, unde l-au abandonat în câmp. Oamenii legii spun că suspecţii i-au luat iordanianului 80.000 de euro şi un ceas. „Sunt un prost. Am fost în Italia să cumpăr câteva maşini, dar nu am găsit nimic care să mă mulţumească. În drum spre România, am vorbit cu câţiva cetăţeni care mi-au spus că mă pot ajuta. M-au bătut şi mi-au luat tot“, a declarat cetăţeanul iordanian. La scurt timp de la demararea anchetei, oamenii legii au găsit 24.000 de euro asupra a două suspecte(Jandarca Bacî şi Giusever Calu), bani pe care acestea îi ascunseseră în lenjeria intimă. Cercetările în acest caz sunt continuate pentru recuperarea prejudiciului.