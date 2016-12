Arestări în scandalul interceptărilor ilegale din Marea Britanie

ANCHETĂ LENTĂ Poliţia britanică a operat şase arestări, ieri dimineaţă, în cadrul anchetei privind interceptările ilegale ale convorbirilor, mesajelor şi mail-urilor mai multor celebrităţi, politicieni, oameni de afaceri, dar şi oameni obişnuiţi care au devenit subiect de interes pentru tabloidul ”The News of the World”. Când nimeni nu se mai aştepta la arestarea şefilor ce pot duce ancheta mai aproape de proprietarul trustului News International, miliardarul americano-australian Rupert Murdoch, s-a confirmat că printre persoanele arestate ieri se află şi Rebekah Brooks, fost director executiv în cadrul companiei. Poliţia britanică nu a confirmat şi nici infirmat că Rebekah Brooks a fost arestată dar martori oculari au văzut cum femeia a fost ridicată de la domiciliul său. Rebekah Brooks este soţia unui important crescător de cai din Marea Britanie, Charlie Brooks, un prieten apropiat al premierului britanic, David Cameron. Nu este poate întâmplător nici faptul că arestarea celor şase persoane a fost declanşată în timp ce premierul Cameron a părăsit ţara, pentru a efectua o vizită oficială în SUA. Surse apropiate anchetei susţin că la terminarea interogatoriului este mai mult ca sigură şi formularea de acuzaţii oficiale care vizează, printre altele, obstrucţionarea anchetei sau tentativa de a muşamaliza gravitatea practicilor ilegale comise de jurnaliştii de la ”The News of the World”.

Comunicatul poliţiei britanice arată că reţinerile au avut loc între orele locale 5.00 şi 7.00, fiind vorba despre două femei, una de 49 de ani, iar cealaltă de 43 de ani, amândouă din Oxfordshire, iar despre cea din urmă se bănuieşte că este Rebekah Brooks, un bărbat de 39 de ani din Hampshire, un bărbat de 46 de ani din West London, unul de 38 de ani din Hertforshire şi un altul de 48 de ani din East London. O anchetă paralelă, demarată de premierul David Cameron, încearcă să desluşească de ce o anchetă a poliţiei declanşată în 2006, vizând tot practicile ilegale ale mass-media britanice, nu a avut finalitate. Acea investigaţie s-a soldat doar cu demisia lui Andy Coulson, consilierul pe probleme media al premierului, fost jurnalist, mai precis redactor în cadrul tabloidului ”The News of the World”. Tot atunci a avut loc şi prima arestare a lui Rebekah Brooks, ulterior eliberată pe cauţiune. Ambii au negat orice acuzaţii.

SEMNE DE ÎNTREBARE Rebekah Brooks este însă cea care poate face lămuriri asupra bănuielilor că proprietarul trustului News International, Rupert Murdoch, era la curent cu amploarea practicilor ilegale prin care se obţineau informaţiile care apăreau în ziarele sale, dar nu a făcut nimic să stopeze acest lucru. În cadrul unei audieri publice în faţa comisiei de etică a Parlamentului britanic, atât Rupert Murodch, cât şi fiul său, James Murdoch, care are, la rândul său, o funcţie executivă în cadrul trustului, au negat că au ştiut despre interceptările ilegale.