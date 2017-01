Arestat după ce a abuzat sexual o copilă de patru ani

Un nou caz cutremurător șochează opinia publică! Un monstru cu chip de om este acuzat de polițiștii constănțeni că a supus o fetiță, în vârstă de numai patru ani, la perversiuni sexuale! Cazul incredibil s-a petrecut joi după-amiază, în comuna constănțeană Lumina. Oamenii legii spun că individul cercetat în acest dosar, Aurel Molnar, de 59 de ani, a forțat-o pe fiica unui localnic, care stătea cu chirie în casa lui, să îi facă sex oral. Grozăvia a fost descoperită de două vecine, care au auzit țipetele disperate ale copilei și au intervenit, fără să stea pe gânduri. Molnar își dusese victima într-un coteț din gospodărie. "Eram în spate, coceam niște ardei. L-am văzut pe el dezbrăcându-se de pantaloni. Pe sârmă, în dreptul cotețului, se afla o pilotă, pe care o așezase acolo, pentru a nu fi observat. Eu tot auzeam "au! au!". Am crezut inițial că se joacă micuța, dar mai apoi m-am alarmat. Când am ieșit din bucătărie, am mers până la gard ca să văd dacă se întâmplă, totuși, ceva cu ea. M-am așezat pe vine, ca să văd pe sub acea pătură, și atunci mi-am dat seama ce se întâmplă. El era întins pe spate, dezbrăcat, ținând-o pe cea mică pe burtă. Am văzut cum o chinuia. Am mers într-un suflet la o vecină și am chemat-o, ca să am un martor. Am intrat amândouă în curtea lui. Femeia s-a dus glonț la el și i-a cerut fata. Pentru că el a refuzat, vecina a pus mâna pe o paletă și a început să-l lovească. Într-un final, i-a luat copila din brațe", a povestit Felicia Negoiță.

"ÎL DESFIGURAM" Tatălui copilei nu i-a venit să creadă când a auzit ce i s-a întâmplat fiicei lui... "Eu plecasem de o oră la serviciu. M-a sunat vecina și mi-a povestit ce a putut să facă nenorocitul ăsta! Dacă eram atunci acasă, îl desfiguram, vă spun sincer, îl omoram! I-am zis femeii să nu sune încă la Poliție, să mă lase pe mine să ajung acasă, dar când a auzit ce vreau să-i fac acestui individ, ea a chemat autoritățile! Stau de patru luni în casa lui, cu chirie! Nu mi-am imaginat că ar fi vreodată capabil de așa ceva. Eu îmi cresc singur fiicele, pe cea mică, de doi ani, și pe cea mare, de patru ani. Soția mea a murit. În câteva rânduri, l-am mai lăsat în casă cu fetele, dar nu cred că a mai făcut așa ceva. Cred că asta a fost prima dată. Vecinii mi-au tot spus să am grijă de fete, că ăsta e nebun, dar nu i-am ascultat... ", a declarat tatăl victimei. Lucrătorii Secției 2 de Poliție Rurală au preluat cercetările și l-au reținut pe Aurel Molnar, pentru audieri.

ȘIR DE ABUZURI Suspectul a negat toate acuzațiile care i se aduc, dar anchetatorii au mai multe mărturii care confirmă povestea terifiantă. Printre ele, cea a fratelui lui Molnar, care locuiește în aceeași gospodărie. El a povestit că l-a zărit în aceeași ipostază pe individul care a fost capabil de această faptă cumplită. "Era aproape ora 14.00, când am mers în spatele casei. Mi-am dat seama că el este în coteț, i-am văzut capul. Era întins pe spate. Când m-am apropiat, am văzut că fetița era pe burta lui. Imediat, două vecine au intrat în gospodărie și mi-au spus totul. El a făcut multe nenorociri la viața lui, dar nu-l credeam capabil de așa ceva. A violat-o pe mama, a forțat-o pe soția mea să se culce cu el, ba chiar a încercat să o batjocorească de față cu mine. M-a bătut de nenumărate ori până acum...", a declarat Ionel Molnar, fratele suspectului. Aurel Molnar a fost prezentat vineri Judecătoriei Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru viol, iar magistrații au emis pe numele lui un mandat pe o perioadă de 30 de zile.