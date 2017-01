Arestat după ce și-a abuzat sexual fiicele

A transformat viețile propriilor copii într-un adevărat infern pentru a-și satisface proftele sexuale nefirești. Este vorba despre Dumitru Marin, de 42 de ani, care și-a violat, timp de mai bine de trei ani, una dintre fiice. Când abuzurile sexuale au început, copila avea doar 12 ani. Cazul terifiant s-a petrecut în localitatea Peștera, iar totul a ieșit la iveală abia la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când soția monstrului cu chip de om a depus o plângere la Poliție! Femeia a ales să ceară ajutorul autorităților abia după ce a aflat că tentaculele individului se îndreaptă și către celelalte două fiice ale sale, una de 14 ani, iar cealaltă de trei ani și jumătate... Povestea, din păcate, nu este una nouă. Soția sa a aflat încă de la început ce se întâmplă în casa ei, dar a ales să îl "ierte" pe așa-zisul tată. „În 2011 mi-a spus fata cea mare, care avea atunci 12 ani, că taică-su o violează. Am întrebat-o ce îi face și ea mi-a povestit lucruri pe care un copil nu ar fi trebuit să le cunoască. Eu i-am zis că nu pot să fac nimic, pentru că știa ce ne face taică-su, că ne bate și ne dă afară din casă. Am spus că, până nu îl prind cu ea, nu pot să fac nimic. Exact o săptămână mai târziu, l-am descoperit cu fata în magazie. Ea era dezbrăcată! El mi-a spus atunci să stau să îmi explice că nu este ceea ce cred eu. Am luat copiii, iar a doua zi am mers la Poliție. Până la urmă l-am iertat, ca să am un tată pentru copiii mei. El a spus că nu mai face, că se oprește. Eu, proastă ca de obicei, l-am crezut și am retras plângerea. După două luni, a început din nou. I-am spus de atâtea ori să termine, că mă duc la Poliție... În momentul în care am auzit de la fiul cel mare că a încercat să o violeze și pe fata mijlocie, nu am mai stat pe gânduri și am mers la Poliție“, a declarat Cristina Marin, mama copiilor.

ABUZURILE În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au aflat că, în urmă cu o lună, Dumitru Marin ar fi violat-o din nou pe fata cea mare. După doar o săptămână, individul a fost surprins în timp ce încerca să o siluiască pe fata mijlocie, de 14 ani. Acesta s-a urcat în patul copilei în timp ce ea dormea... Și povestea sinistră nu se oprește aici, din păcate. Bărbatul a abuzat-o și pe mezina familiei, în vârstă de doar trei ani și șase luni... „Fiul cel mare mi-a spus că într-o după-amiază, când s-a întors de la câmp, l-a văzut pe taică-su dezbrăcat, în timp ce se uita la filme porno, ținând-o pe fetiță în brațe...“, a povestit Cristina Marin. Tot fiul cel mare și-a găsit, anul trecut, tatăl într-o altă postură greu de închipuit. El l-a zărit pe Dumitru Marin în timp ce acesta întreținea raporturi sexuale cu o... iapă! Dumitru Marin a fost reținut de anchetatori, luni seară, iar ieri după-amiază a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, de magistrații Judecătoriei Medgidia, sub aspectul comiterii infracțiunilor de viol în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului și agresiune sexuală în formă continuată. Cazul de la Peștera a ajuns și în atenția specialiștilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, care au demarat o anchetă în acest caz.