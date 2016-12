Arestat pentru omor calificat

Tânărul acuzat că şi-a ucis în bătaie mama a ajuns în spatele gratiilor. Magistraţii Tribunalului Constanţa l-au arestat preventiv, ieri, pe Maximilian Popescu pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat. Anchetatorii spun că bărbatul nu şi-a recunoscut fapta. El a declarat în timpul audierilor că în ziua respectivă era beat şi că nu îşi aduce aminte ce a făcut. Cazul a ajuns în atenţia anchetatorilor pe 8 ianuarie, atunci când pompierii au fost solicitaţi să stingă un incendiu izbucnit într-o locuinţă din municipiul Constanţa. În timp ce Maximilian Popescu a fost salvat în ultimul moment, pentru mama acestuia militarii nu au mai putut face nimic. „Focul a izbucnit în ultima cameră a apartamentului, respectiv o bucătărie. Am reuşit să îl scoatem din flăcări pe fiul proprietarei. Era în stare de inconştienţă în momentul în care noi l-am găsit. Am cerut ajutorul colegilor noştri de la SMURD, pentru a-i acorda asistenţă medicală. În camera în care era focarul, am găsit-o pe femeie decedată“, a declarat la acea dată căpitanul George Nicolae, din cadrul ISU „Dobrogea“. În urma necropsiei, medicii legişti au descoperit că bătrâna avea un umăr zdrobit şi câteva fracturi costale. Mai mult, specialiştii au constatat că victima nu inhalase fum, ceea ce înseamnă că murise înainte de izbucnirea incendiului. Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au încercat la acea dată să afle de la Maximilian ce s-a întâmplat în ziua tragediei, însă nu au reuşit să obţină de la el nicio informaţie, bărbatul susţinând că mama lui trăieşte. El a fost internat în Clinica de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare, unde, în urma expertizelor efectuate, specialiştii au stabilit că suspectul a avut discernământ în momentul în care şi-a bătut mama.