Arestat pentru proxenetism

Magistraţii Judecătoriei Medgidia au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pentru 25 de zile pe numele unui tînăr în vîrstă de 21 de ani, din Cernavodă, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de proxenetism. Oamenii legii spun că Ciprian Pălimaru, din Cernavodă, şi-a determinat concubina, care a împlinit miercuri vîrsta de 18 ani, să se prostitueze, timp de doi ani. Potrivit anchetatorilor, suspectul mergea în diferite baruri din oraş şi găsea clienţi, pe care îi ducea apoi acasă, acolo unde aceştia întreţineau raporturi sexuale cu tînăra în schimbul unor sume de bani. Oamenii legii spun că „afacerea” a funcţionat timp de doi ani şi că banii astfel obţinuţi erau singura sursă de venit a cuplului. Ciprian Pălimaru neagă, însă, toate acuzaţiile care i se aduc şi spune că adolescenta se prostitua fără ca el să ştie. „Eu mergeam la serviciu şi habar n-aveam ce face ea în tot timpul ăsta. Am înţeles că aducea acasă bărbaţi cu care se culca pe bani, dar totul se întîmpla fără voia mea. I-am spus de mai multe ori să înceteze, însă nu a vrut să mă asculte. Avea nevoie de mai mulţi bani, nu se mulţumea cu ce aveam. Eu nu i-am adus niciodată clienţi, nu am avut nicio implicare”, a declarat Ciprian Pălimaru. Pe numele tinerei, anchetatorii au întocmit, de asemenea, un dosar penal, pentru comiterea infracţiunii de prostituţie.