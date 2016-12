Arestat pentru răpirea fostei prietene

Tînărul de 19 ani, din Constanţa, acuzat că şi-a răpit fosta prietenă a doua zi după ce a ieşit din închisoare, a fost arestat, la sfîrşitul săptămînii trecute, de magistraţii Tribunalului Constanţa pentru lipsire de libertate şi ameninţare. Florian Ştefan a negat că a obligat-o pe Marina Adriana Moldoveanu să meargă cu el, susţinînd că fata a venit de bunăvoie la plimbare prin oraş. Potrivit Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, pe 8 octombrie anul acesta, tînărul a intrat într-un liceu constănţean, s-a dus direct la clasa fostei sale prietene, unde s-a repezit la aceasta şi a scos-o de păr din liceu. Colegii fetei au povestit că individul s-a năpustit asupra adolescentei, a bătut-o şi a ameninţat-o cu moartea dacă nu merge cu el. Florian Ştefan este acuzat că a dus-o pe fosta lui prietenă în scara unui bloc, unde a ţinut-o o oră, apoi i-a dat drumul. Marina Adriana Moldoveanu a depus plîngere la Poliţie împotriva tînărului, care abia se eliberase din penitenciar pe 7 octombrie, unde petrecuse şapte luni dintr-o pedeapsă primită pentru furt calificat. Adolescenta a prezentat poliţiştilor şi un certificat medico-legal din care rezultă că necesită cinci-şase zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite de la fostul prieten. Varianta lui Florian Ştefan este diferită de cea a fetei şi dă vina pe părinţii acesteia, care nu îl suportă: „Ne-am plimbat vreo o oră, timp în care fosta mea prietenă mi-a cerut să evităm centrul oraşului pentru că exista riscul să ne întîlnim cu părinţii ei, care nu sînt acord ca ea să iasă cu mine. Apoi am mers în scara unui bloc, în care obişnuiam să ne retragem cînd eram prieteni, iar acolo am constatat că tatăl ei o suna insistent. I-am spus să răspundă şi să îi spună acestuia că este cu o colegă, însă ea nu a vrut!” Din spusele lui a reieşit că, în perioada în care a fost în închisoare, le-a scris părinţilor fetei cîteva scrisori de ameninţare, însă „totul a fost din cauza nervilor şi, cum am ieşit din penitenciar, am şi uitat”. Judecătoria Constanţa a decis cercetarea tînărului în stare de libertate, considerînd că nu prezintă pericol public, însă Tribunalul Constanţa a fost de altă părere şi a emis mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele lui Florian Ştefan.