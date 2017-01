Arestat pentru scandal în trafic

Magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis, la sfârşitul săptămânii trecute, mandat de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 de zile, pe numele unui tânăr acuzat că l-ar fi agresat în trafic pe tatăl prietenei sale. Florin Iulian Săbăreanu, de 22 de ani, din Constanţa, a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa pentru comiterea infracţiunii de ultraj contra bunurilor moravuri. Amintim că, la sfârşitul săptămânii trecute, Constantin Catrina, de 50 de ani, a ajuns la spital în urma unui conflict în trafic. Avocatul lui Săbăreanu spune despre clientul său că ar fi nevinovat. „Din punctul meu de vedere nu există nicio infracţiune de ultraj contra bunurilor moravuri, pentru că cei care se aflau la momentul săvârşirii faptei nu s-au arătat indignaţi. Am solicitat chiar să fie audiaţi, ca să demonstrăm cine este agresorul şi, cu toate astea, se face propunere de arestare fără a fi audiaţi“, a declarat Cristian Ion, avocatul lui Forin Săbăreanu. Avocatul susţine că tânărul ar fi investit foarte mulţi bani în casa prietenei sale şi, după ce s-a despărţit de acesta, ar fi vrut să îşi recupereze câteva din lucruri, însă a aflat de la tânără că nu va primi nimic înapoi. Pe de altă parte, Săbăreanu a declarat faptul că el se ducea la serviciu, moment în care, în timp ce se deplasa pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, i-a tăiat brusc calea un autoturism în care se aflau Constantin Catrina şi fiica sa, Beatrice Catrina. Tânărul spune că nu a avut timp să frâneze şi a lovit maşina. „Clientul meu s-a dat jos din maşină, iar Catrina l-a luat la bătaie. Săbărean l-a împins, Catrina s-a împiedicat şi s-a lovit cu faţa de capota maşinii. O salvare care trecea pe acolo i-a acordat îngrijiri medicale, apoi a venit încă o salvare care a fost chemată. Şi clientul meu are urme de violenţă.“, a precizat avocatul Ion. Fratele lui Săbăreanu a declarat că, în realitate, e vorba de o înscenare. „Toată această treabă este făcută cu cap. Au făcut chestia asta vineri, pentru ca sâmbătă să se ajungă la instanţă, să se facă totul la urgenţă şi să îl aresteze. Fratele meu nu a dat niciodată în prietena lui. Toţi banii lui s-au dus pe casa ei şi pe ea. Îi lua tot ce vroia şi o ducea unde vroia. Pe ea, tatăl ei o bătea mereu, iar pe bunici, la fel“, a declarat Ciprian Săbăreanu. La Judecătorie se afla şi un martor care aştepta să intre la audieri. „Eu mă aflam pe sensul opus de mers şi am văzut ce s-a întâmplat. Un Rover vişiniu i-a tăiat faţa unui Mercedes, care nu a mai apucat să frâneze. Eu am încetinit şi am stat să mă uit. Un bărbat voinic a coborât din Rover. Când a coborât şi celălalt din Mercedes, cel cu Rover-ul l-a împins. Cel din Mercedes l-a împins şi el, iar bărbatul s-a împiedicat şi a căzut pe maşină. Eu am venit aici de la 8.00, pentru a da declaraţii, însă nu mă audiază nimeni“, a spus Mihai Gravu, martor al incidentului. Prietenii lui Săbărean spun că Beatrice Catrina nu a vrut decât să profite de naivitatea tânărului şi că l-a stors de bani. „Îmi pare rău, nu am vrut să se ajungă aici. Oricum, singura victimă în tot ceea ce s-a întâmplat este tatăl meu. Referitor la faptul că mi-a mobilat casa, nu este adevărat şi el nu are niciun act care să demonstreze acest lucru“, a declarat Beatrice Catrina.