Arestat pentru trafic de droguri

Unul dintre cei doi bărbaţi săltaţi de la domiciliu de mascaţi sub suspiciunea că ar face parte dintr-o reţea de trafic de droguri a fost arestat preventiv pentru 20 de zile. Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis pe numele lui Romulus Stan un mandat pe o perioadă de 20 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de risc. Amintim că ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa au reuşit să scoată din afaceri o reţea de trafic de droguri ce acţiona pe ruta Grecia – România. Poliţiştii Serviciului Antidrog şi trupele speciale ale Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanţa au efectuat marţi dimineaţă o percheziţie într-un imobil situat pe bulevardul Mamaia, în care locuiesc doi dintre membrii grupării, S.R., de 28 de ani, şi I.A., de 26 de ani. În urma operaţiunii, oamenii legii au ridicat o jumătate de kilogram de canabis, ambalat în 455 de plicuri. Acţiunea poliţiştilor constănţeni nu s-a oprit, însă, aici. „În momentul în care am ajuns în faţa clădirii în care a avut loc descinderea, două autoturisme, un Opel şi un Audi, au demarat în trombă. Imediat, pe mai multe străzi şi bulevarde din oraşul Constanţa au fost create filtre rutiere, iar cei care au fugit la bordul celor două autoturisme au fost găsiţi. Aceştia au declarat că nu au nicio legătură cu reţeaua de trafic de droguri şi că se aflau acolo pentru a cumpăra canabis. Am dispus recoltarea probelor biologice pentru a se stabili dacă aceştia consumaseră stupefiante”, a declarat cms. şef Aurelian Pavel, şeful BCCO Constanţa. Oamenii legii nu exclud posibilitatea ca reţeaua destructurată să fie mai mare şi continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor care au luat parte la această afacere extrem de profitabilă. Cei doi suspecţi săltaţi din imobilul de pe bulevardul Mamaia sunt cercetaţi acum pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi introducere în ţară de stupefiante. Dacă sunt găsiţi vinovaţi, ei riscă acum între trei şi 20 de ani de închisoare. Ancheta este coordonată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa.