Arestat pentru viol

Magistraţii Judecătoriei Medgidia l-au arestat preventiv, pentru o perioadă de 29 de zile, pe Orhan Gelmambet, de 34 de ani, din Castelu, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol. Tânărul este acuzat că, marţi dimineaţă, a intrat într-o casă din localitate, unde a bătut şi violat o femeie de 66 de ani. „Era în jurul orei 5.00, când am auzit un zgomot puternic. M-am dus să văd ce s-a întâmplat şi am fost lovită cu pumnul în ochi. Nu am mai văzut nimic. Am căzut la pământ şi el s-a urcat peste mine şi m-a violat. I-am zis să mă lase în pace că sunt mai mare decât mama lui, iar el a spus că nu contează. Era băut!“, le-a povestit victima oamenilor legii. Femeia a reuşit să fugă şi să ceară ajutor abia după ce tânărul a adormit. În momentul în care au ajuns, oamenii legii l-au găsit pe suspect dormind în patul victimei. În timpul audierilor, Gelmambet a declarat că este nevinovat. Orhan Gelmambet este recidivist, fiind condamnat în urmă cu câţiva ani pentru tentativă de furt calificat.