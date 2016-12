Arestaţi pentru tâlhărie

Doi adolescenţi din judeţul Teleorman au fost arestaţi, vineri, sub acuzaţia de tâlhărie. Iulian C. şi Marian Paul L., ambii de 16 ani, au fost surprinşi, joi noaptea, de proprietarul unei maşini în timp ce furau piese de la autoturismul parcat în localitatea constănţeană Eforie Nord, la intersecţia străzilor Traian cu strada 23 August. Conform anchetatorilor, maşina fusese implicată într-un accident rutier, iar din cauza avariilor suferite a rămas la locul producerii accidentului, pe spaţiul verde. Proprietarul a încercat să îi oprească, moment în care cei doi adolescenţi l-au luat la bătaie. Bărbatul a sunat la 112 şi, în scurt timp, adolescenţii au fost prinşi de oamenii legii. Iulian C. şi Marian Paul L. au fost prezentaţi magistraţilor Judecătoriei Constanţa, care au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 19 zile.