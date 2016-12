Arestaţi pentru trafic de droguri

MUZICĂ ŞI DROGURI. A patra ediţie a evenimentului muzical “The Mission Dance Weekend”, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, a adunat zeci de fani pe plaja Hanul Piraţilor din Năvodari. Printre ei s-au aflat şi ofiţeri al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, misiunea lor fiind aceea de a descoperi eventuali dealeri sau consumatori de droguri. După câteva ore, zece tineri care aveau asupra lor marijuana, canabis, haşiş şi ecstasy au părăsit petrecerea pentru a da declaraţii. În timpul audierilor, toţi au susţinut că deţineau drogurile în vederea consumului propriu şi sunt cercetaţi în libertate.

MARIHUANA ŞI COCAINĂ. O altă acţiune a ofiţerilor de la Antidrog s-a concretizat cu arestarea a doi dealeri de droguri. Sâmbăta trecută, judecătorii Tribunalului Constanţa au emis pe numele a doi constănţeni, Constantin Nahorni, de 33 ani, şi Liviu Nicolae Georgescu, de 29 ani, mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile sub acuzaţia de trafic de droguri de risc şi, respectiv, de mare risc. Conform anchetatorilor, Nahorni a fost prins în flagrant, sâmbătă, la Constanţa în timp ce îi vindea unui investigator sub acoperire 100 de grame de marijuana. Georgescu a fost reţinut câteva ore mai târziu, în Bucureşti, în timp ce cumpăra 50 de grame de cocaină de la un colaborator sub acoperire. Potrivit procurorilor, cocaina urma să fie comercializată în cluburile de noapte de pe litoral.

CANABIS ŞI ECSTASY. Reamintim că, în urmă cu o săptămână, ofiţerii BCCO Constanţa au prins în flagrant şapte tineri care aveau asupra lor 15 grame de canabis şi mai multe comprimate de Ecstasy. Doi dintre suspecţi au fost identificaţi de poliţişti în localitatea Vama Veche, ceilalţi fiind prinşi pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn. Pe numele celor şapte tineri au fost întocmite dosare penale pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Alţi şapte turişti, cu vârste cuprinse între 16 şi 31 ani, au fost depistaţi de poliţişti în urmă cu două săptămâni în staţiunea Vama Veche, având în buzunare între 0,5 şi 5 grame de canabis. Tinerii au declarat că deţineau stupefiantele pentru a le consuma.