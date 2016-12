Arestaţi preventiv după ce au încălcat obligaţiile impuse de instanţe

Au scăpat de gratii, după ce magistraţii i-au trimis în arest la domiciliu sau i-au pus sub control judiciar, dar au “reuşit” să dea cu piciorul şansei primite şi au fost prinşi. Este vorba despre şapte suspecţi care au ajuns în celulele Poliţiei după ce oamenii legii au descoperit că au încălcat obligaţiile dispuse de instanţe împotriva lor. Poliţiştii au verificat, în luna februarie şi în prima săptămână din martie, 1.834 de persoane faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar, 15 suspecţi care au beneficiat de controlul judiciar pe cauţiune, dar şi 116 persoane aflate în arest în propriile locuinţe. Oamenii legii spun că şapte dintre cei controlaţi au încălcat obligaţiile pe care le aveau, aşa că au anunţat instanţele de judecată, care au dispus împotriva acestora măsura arestului preventiv. Judecătorii au trimis în spatele gratiilor cinci suspecţi aflaţi iniţial sub control judiciar şi doi care fuseseră arestaţi la domicilii. Verificările au fost efectuate de cei aproape 500 de poliţişti din întreaga ţară care lucrează în cadrul Birourilor de Supraveghere Judiciară formate la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie. Poliţia Română dispune, la ora actuală, de o aplicaţie informatică pentru evidenţa persoanelor arestate la domicilii sau puse sub control judiciar.