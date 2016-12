Arestaţi sub acuzaţia de viol

Magistraţii Judecătoriei Mangalia au emis, la sfârşitul săptămânii trecute, mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a trei suspecţi din localitatea Darabani, acuzaţi că ar fi violat o minoră de 15 ani. Poliţiştii spun că totul s-a întâmplat joi după-amiază, atunci când Samuel P., de 19 ani, David C, de 21 de ani. şi Costel P., de 45 de ani, ar fi acostat-o pe adolescentă, după ce aceasta a ieşit dintr-un magazin. „S-au luat de mine chiar pe stradă şi m-au dus cu forţa în curtea şcolii. Am reuşit să scap din mâinile lor şi să fug în curtea unei cunoştinţe”, a declarat victima. Nimic nu i-a oprit, însă, pe cei trei indivizi băuţi. Anchetatorii spun că aceştia ar fi intrat cu forţa în locuinţa femeii, pe care au doborât-o la podea în momentul în care a încercat să-i oprească, după care au început să o caute pe minoră. „M-au găsit şi m-au dus prin grădină în casa unuia dintre ei”, îşi aminteşte adolescenta. Poliţiştii spun că cei trei suspecţi ar fi sechestrat-o pe fată în casa lui Costel P., acolo unde au lovit-o şi au forţat-o să întreţină cu ei raporturi sexuale. Cazul a ajuns în atenţia lucrătorilor Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni, după ce mama minorei a depus plângere. Reţinuţi pentru audieri, cei trei au negat toate acuzaţiile care le sunt aduse. „Nu este adevărat că am violat-o. E o minciună. Am 21 de ani, nu aş fi nebun să-mi distrug viaţa pentru aşa ceva”, a declarat David C. Cu toate acestea, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au formulat pe numele celor trei propuneri de arestare preventivă, iar magistraţii i-au arestat pentru de 29 de zile.