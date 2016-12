Arestul preventiv, preschimbat în arest la domiciliu pentru Constantinescu

După șase zile petrecute în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a întors acasă. Magistrații Curții de Apel (CA) Constanța au decis, ieri, să schimbe măsura arestului preventiv dispusă de Tribunalul constănțean cu cea a arestului la domiciliu în dosarul în care șeful CJC este acuzat, printre altele, că a sprijinit sportivii și veteranii de război. Șeful CJC a primit vestea în timp ce Tribunalul Constanța analiza cererea DNA de schimbare a măsurii controlului judiciar cu arestul la domiciliu în dosarul în care este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ), pe motiv că ar fi fost săvârșite noi infracțiuni, potrivit procurorilor. Mai exact, procurorul de caz, Andrei Bodean, susține că Nicușor Constantinescu ar fi săvârșit noi fapte de abuz în serviciu, tentativă de abuz în serviciu și conflict de interese de când s-a întors la serviciu și că din acest motiv se impune arestarea sa. Printre altele, Constantinescu este acuzat că i-ar fi redus venitul directorului financiar al CJC, Felicia Tăicuțu, prin emiterea unei dispoziții de reducere a atribuțiilor acesteia. „Dispoziția a fost dată tocmai pentru că ea se afla în concediu medical și ulterior în concediu de odihnă și nu se putea lua legătura cu ea în această perioadă. În plus, ea face parte dintre acele persoane cu care Nicușor Constantinescu nu are voie să ia legătura conform măsurii controlului judiciar impuse în dosarul CMZ. Ca urmare, conform legii, ea urma să fie suspendată din funcție pentru că fusese trimisă în judecată și credem că sunt argumente suficiente pentru emiterea acelei dispoziții“, a declarat avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu.

PLĂȚI EFECTUATE ÎN BAZA UNOR CONTRACTE Șeful CJC mai este acuzat că a făcut plăți către SC Soti Cable SRL și Conpress Holding SRL, firme al căror patron este omul de afaceri Sorin Strutinsky, persoană cu care Constantinescu are legături de afaceri în alte firme. „Nu este un secret că suntem parteneri de afaceri în multe societăți alături și de Radu Mazăre, dar nu în acestea. Nu mai sunt acționar acolo din 2002, iar plățile au fost făcute în baza unor contracte încheiate anterior între firmă și CJC. La Soti Cable nu s-au mai făcut plăți din mai 2014 și ne-au fost imputate niște penalități. Am reușit să le negociem și am căzut de comun acord să plătim restanțele eșalonat. De aceea am făcut plăți către Soti Cable, iar în privința Conpress Holding, CJC are contract cu firma de pază din 2009. CJC mai are contracte și cu alte firme de pază, așa că nu pot fi acuzat că am favorizat o anumită societate“, a declarat Constantinescu în fața judecătorilor. În aceeași cerere de arestare, DNA l-a acuzat pe Constantinescu de tentativă de abuz în serviciu pentru că ar fi propus, pe ordinea de zi a ședinței CJC din februarie, proiecte prin care erau finanțate asociații culturale și cluburi sportive. „Am cerut un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor cu privire la finanțarea acestor entități. Proiectele au fost propuse spre dezbatere cu mențiunea că ele trebuiau retrase în momentul în care venea răspunsul de la MF, iar el a venit în ziua ședinței. Au fost retrase și nu cred că mi se poate imputa că am vrut să respect legea“, a mai spus șeful CJC. Timp de trei ore, Nicușor Constantinescu, avocatul și procurorul au prezentat argumente pro sau contra arestării liderului CJC. Având în vedere ora târzie la care s-au încheiat pledoariile și declarațiile, judecătorul a amânat pentru astăzi pronunțarea. Rămâne de văzut dacă decizia de ieri a Curții de Apel, care l-a plasat în arest la domiciliu pe Constantinescu, va conta în luarea deciziei de astăzi. Și asta pentru că starea de sănătate a lui Constantinescu nu se poate spune că se îmbunătățește. Din contră. La ultimul control medical, doctorii au spus că s-ar putea impune o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea abcesului căpătat în urma operației de eliminare a cancerului de prostată.