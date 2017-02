Aretha Franklin își lansează albumul de retragere

Legendara interpretă de gospel Aretha Franklin, care va împlini 75 de ani în cursul lunii viitoare, a anunțat că se pregătește să înregistreze un nou album, cel de-al 42-lea și ultimul său produs discografic, urmând să se retragă din activitate, conform AFP și EFE.

Albumul, ce va fi produs de Stevie Wonder, va fi lansat în luna septembrie.

Cea care avea să devină diva muzicii soul a început să înregistreze primele piese încă de la vârsta de 14 ani, în biserica tatălui său care era preot baptist. Aretha Franklin a precizat că își dorește să se retragă pentru a-și petrece mai mult timp alături de nepoții săi. "Acesta va fi ultimul meu an", a declarat diva pentru televiziunea Detroit WDIV.

Aretha Franklin, care a făcut celebră piesa "Respect", de Otis Redding, rămâne însă deschisă ideii de a mai susține cel puțin câteva concerte. "Mă simt foarte mulțumită când mă uit de unde a început cariera mea și unde am ajuns acum. Mă simt mulțumită cu ceea ce am reușit să fac până acum, însă asta nu înseamnă că de acum înainte am să stau jos și nu am să mai fac nimic" a adăugat vedeta precizând că are în vedere să susțină în fiecare an câteva concerte "selecte".

Laureata a nu mai puțin de 18 premii Grammy, cele mai prestigioase premii ale industriei muzicale americane, Aretha Franklin a fost nevoită să anuleze mai multe concerte în ultimii ani din cauza unor probleme de sănătate. Ea va urca din nou pe scenă la 19 aprilie, cu ocazia deschiderii Festivalului de Film Tribeca de la New York.

Aretha Franklin l-a impresionat și pe Papa Francisc căruia i-a cântat gospelul "Amazing Grace" cu ocazia vizitei sale în Philadelphia, în 2015.