Aretha Franklin şi Condoleezza Rice, un duet… caritabil

Cântăreaţa americană Aretha Franklin, supranumită regina muzicii soul, va fi acompaniată la pian, în timpul unei gale de caritate ce va avea loc la Philadelphia, de fostul secretar de Stat american, Condoleezza Rice. Aretha Franklin şi Condoleezza Rice vor cânta împreună pe scena Mann Center for the Performing Arts din Philadelphia, pe 27 iulie. Fondurile obţinute vor fi donate în favoarea unor programe educative din SUA. În comunicatul emis de Mann Center for the Performing Arts se indică faptul că fostul secretar de Stat american o va acompania pe Aretha Franklin la pian, în timp ce aceasta va interpreta câteva dintre hiturile ei, precum “Say a Little Prayer” şi “Natural Woman”, dar şi melodii incluse pe cel mai recent album al său, intitulat “A Woman Falling Out of Love”. Fostul şef al administraţiei Bush va interpreta şi câteva pasaje de muzică clasică, fiind acompaniată de Philadelphia Orchestra.

Colaborarea dintre cele două femei este inedită atât din punct de vedere muzical, cât şi din punct de vedere politic. Condoleezza Rice, o pianistă desăvârşită, a cântat în trecut alături de celebrul violoncelist Yo-Yo Ma şi de alţi mari artişti clasici, abordând extrem de rar repertoriul contemporan. Pe plan politic, totul pare să le separe pe cele două femei. Aretha Franklin, care a cântat la ceremonia de învestitură a preşedintelui Obama, este o susţinătoare a Partidului Democrat, în timp ce Condoleezza Rice este o republicană convinsă. “Cred că putem face ceva împreună, un efort care să treacă dincolo de diferenţe, în beneficiul organizaţiilor de caritate pe care le simpatizăm”, a declarat cântăreaţa americană, referindu-se la acest duet inedit, părând că parodiază intenţionat limbajul diplomatic atât de îndrăgit de partenera ei de scenă.