Aretha Franklin vrea ca rolul său pe marele ecran să fie interpretat de Halle Berry

Cântăreaţa americană Aretha Franklin a declarat că îşi doreşte ca rolul principal într-un film inspirat din viaţa ei să fie interpretat de actriţa Halle Berry. Halle Berry a câştigat, în anul 2000, un Glob de Aur pentru rolul principal dintr-un film inspirat din viaţa şi cariera artistei Dorothy Dandridge.

Aretha Franklin, care s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimele luni, a discutat la telefon cu prezentatoarea emisiunii Wendy Williams Show, despre planurile sale de viitor şi despre acest film inspirat din viaţa ei. Rugată să precizeze numele actriţei pe care şi-ar dori să o vadă jucând personajul principal în acest film, Aretha Franklin a declarat: ”Halle Berry este alegerea mea pentru rolul Aretha. Mai există o altă Aretha în film, în anii de tinereţe, iar actriţa pentru acest rol nu a fost încă aleasă”. În luna septembrie a anului trecut, regina muzicii soul a precizat care sunt alegerile sale în privinţa distribuţiei ideale dintr-un film inspirat din volumul ei de memorii, intitulat ”Aretha: From These Roots”. Pe această listă se regăsesc nume de marcă de la Hollywood: Halle Berry în rolul Aretha, Denzel Washington în rolul tatălui cântăreţei şi Terrence Howard în rolul cântăreţului Smokey Robinson. Actorii citaţi s-au declarat entuziasmaţi în legătură cu acest proiect şi au fost de acord să joace aceste roluri, în urma unor negocieri viitoare.

Halle Berry, în vârstă de 44 de ani, a câştigat premiul Oscar în 2003, pentru prestaţia ei din filmul ”Puterea dragostei / Monster\'s Ball”, devenind astfel prima actriţă afro-americană din istorie care a câştigat această distincţie. Actriţa a apărut în 2007 în filmul ”Pierderi dureroase / Things We Lost in the Fire”, iar în 2009 a încheiat filmările pentru lungmetrajul ”Frankie şi Alice”, despre o femeie care suferă de personalitate multiplă. Cântăreaţa americană Aretha Franklin, despre care presa americană afirmă că suferă de cancer pancreatic, a fost internată într-o clinică din oraşul Denver, unde a suportat, la începutul lunii decembrie, o intervenţie chirurgicală. Aretha Franklin, în vârstă de 68 de ani, nu a făcut publică denumirea bolii cu care a fost diagnosticată. Artista americană, celebră pentru mai multe hituri din anii ’60, precum ”(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, ”Chain of Fools” şi ”Respect”, a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste patru decenii, până în octombrie 2010. Aretha Franklin, supranumită regina muzicii soul, a câştigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti Premiul Aretha.