Argentina va juca a cincea finală mondială din istorie

A fost nevoie de lovituri de departajare pentru ca Germania să-şi cunoască adversara din finala Campionatului Mondial! Argentina şi Olanda s-au neutralizat reciproc în semifinala disputată miercuri, la Sao Paulo, iar după 120 de minute de joc, scorul era acelaşi ca la începutul partidei. Sud-americanii s-au impus cu 4-2, în urma loviturilor de departajare, şi vor juca finala mare a competiţiei, cu Germania, duminică, de la ora 22.00. Sâmbătă, de la ora 23.00, în finala mică, Olanda va întâlni ţara gazdă a turneului final, Brazilia.

Tactica lui van Gaal a fost clară: aglomerarea spaţiilor în faţa careului propriu, pentru ca Messi să nu aibă spaţiu de manevră pentru vestitele sale pătrunderi. De Jong, refăcut pe neaşteptate după ce fusese anunţat ca indisponibil pentru restul turneului final, a fost titular în locul mai ofensivului Depay, iar olandezii au reuşit să anihileze stelarul atac argentinian. În 90 de minute, Messi a avut doar o lovitură liberă, prinsă de Cillessen, iar Higuain - o ratare din careul mic în repriza secundă! Olanda, care nu a tras deloc pe spaţiul porţii în primele 90 de minute, a fost aproape să dea lovitura în ultimele secunde ale timpului regulamentar, când Robben a pătruns în careu, dar a fost blocat in extremis de Mascherano. În prelungiri, nimeni nu a vrut să rişte, iar ocaziile de poartă au fost rare şi nesemnificative.

Nevoit să facă repede schimbările, din motive care sunt detaliate mai jos, Van Gaal n-a mai avut ocazia să-l trimită între buturi pe Krul în locul lui Cillessen, portar de 23 de ani, care n-a apărat vreun penalty în cariera sa! Nu s-a dezminţit nici în semifinala cu Argentina de pe „Arena Corinthians“, fiind învins de Messi, Garay, Aguero şi Maxi Rodriguez. La olandezi, Robben şi Kuyt au marcat, iar Vlaar şi Sneijder au ratat.

Au evoluat - Olanda (antrenor Louis van Gaal): Cillessen - de Vrij, Vlaar, Martins Indi (46 Janmaat) - Kuyt, Wijnaldum, De Jong (62 Clasie), Blind - Robben, Sneijder - van Persie (96 Huntelaar); Argentina (antrenor Alejandro Sabella): Romero - Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo - Biglia, Mascherano, E. Perez (81 Palacio) - Messi - Higuain (82 Aguero), Lavezzi (100 Rodriguez). Cartonaşe galbene: Martins Indi, Huntelaar / Demichelis. Au arbitrat Cuneyt Cakir - Bahattin Duran şi Tarik Ongun (toţi din Turcia).

MASCHERANO ŞI ZABALETA, K.O.! Mari emoţii pentru toată lumea în min. 28, când Mascherano a sărit la cap cu Wijnaldum, iar cei doi s-au dat cap în cap. Olandezul n-a avut nimic, însă argentinianul s-a clătinat câteva secunde ca un boxer făcut K.O., apoi s-a „scurs” pe gazon, fiind prins în ultimul moment chiar de adversarul său! Mascherano a suferit o uşoară comoţie, dar a revenit pe teren după ce a primit îngrijiri medicale. În prelungiri, Zabaleta a fost izbit puternic de Kuyt şi a sângerat în zona gurii. Argentina nu mai avea schimbări, însă fundaşul lui City a continuat partida.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a declarat că jucătorii săi vor da totul în finala cu Germania, chiar dacă au o zi mai puţin de odihnă decât nemţii şi au jucat prelungiri în semifinala cu Olanda. „Vom fi aşa cum suntem mereu, umili, muncitori, şi vom da totul în finală”, a spus Sabella. Iar vedeta Lionel Messi a scris ieri, pe Instagram: „Sunt mândru de această echipă. Totul este fenomenal. Ce performanţă! Suntem în finală. Este o nebunie. Putem câştiga. Ne-a mai rămas un pas”.

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a declarat că eliminarea reprezintă o mare dezamăgire, dar a afirmat că echipa sa a făcut un turneu fantastic, explicând şi de ce nu a mai schimbat portarul, la fel cum a făcut în meciul din sferturi cu Costa Rica. „Dacă aveam ocazia să înlocuiesc portarul, aş fi făcut-o, dar făcusem deja trei schimbări. L-am înlocuit pe Bruno Martins Indi deoarece luase cartonaş şi nu era în meci. Apoi, Nigel de Jong revenea după o accidentare şi nu putea duce tot meciul. În fine, Robin van Persie era la capătul puterilor şi nu aveam altceva de făcut decât să-l înlocuiesc”, a spus tehnicianul olandez. Van Gaal a adăugat că doi jucători au refuzat să execute primii loviturile de departajare, de aceea l-a ales pe Ron Vlaar, despre care a afirmat că a fost cel mai bun în timpul partidei. „Îmi asum întreaga responsabilitate. Nu am fost nervos, am fost foarte concentrat. Trebuia să înscriu, însă nu am reuşit”, a declarat Vlaar.

OLANDEZII NU SUNT INTERESAŢI DE LOCUL 3. Pentru van Gaal, meciul pentru locul 3 nu are nimic de-a face cu sportul: „Am mai spus asta acum 15 ani. Pentru că poţi face un turneu fantastic şi să pleci cu două înfrângeri...” De aceeaşi părere este şi atacantul Arjen Robben: „Este foarte greu să pierzi când eşti atât de aproape de scopul final. Însă ceea ce am reuşit în Brazilia este incredibil. Nimănui nu i se poate imputa nimic. Toată lumea a făcut treabă foarte bună. Meciul pentru locul 3? Sincer, nu este titlul care mă interesa. Este foarte greu să pierzi la loviturile de departajare”.