Argint şi bronz pentru cadeţii constănţeni la CN de volei pe plajă

Campionatul Naţional de volei pe plajă rezervat cadetelor şi cadeţilor şi-a desemnat, ieri, câştigătorii, după disputarea ultimelor partide din cadrul întrecerii. După trei zile de partide maraton, pe podiumul naţional au urcat cele mai bune echipe ale turneului, printre ele numărându-se şi două formaţii constănţene, CSS 1 Team Beach (Cristian Manole / Vlad Leu) şi CSS 1 Constanţa (Antonio Anghel / Mustafa Alsibaei), care au obţinut medaliile de argint, respectiv bronz, în cadrul întrecerii rezervate cadeţilor. „A fost o competiţie grea. Puteam câştiga trofeul cu ceva mai multă atenţie, dar nu a fost să fie”, a declarat Manole. Campioni naţionali în întrecerea masculină au devenit componenţii echipei ProVolei Arad (Victor Duma / Bogdan Toma), care au avut nevoie de trei seturi pentru a trece în finală de constănţenii de la Team Beach. „A fost destul de dificil. Noi am mai jucat amicale cu ei şi ne-am impus destul de lejer. Au profitat de greşelile noastre. Şi-au revenit la un moment dat şi a fost foarte greu. Nu ne aşteptam să câştigăm acest turneu şi suntem foarte bucuroşi că am reuşit acest lucru”, a declarat Duma. „Am greşit în setul al doilea foarte mult, iar ei au reuşit să-l câştige. Vom participa şi în competiţia de juniori şi vom vedea dacă vom putea repeta rezultatele”, a adăugat Toma.

În întrecerea cadetelor, CSS 1 Comedia Constanţa (Florentina Ivanciu / Alecsandra Lepădatu) a rămas în afara podiumului, după ce a pierdut ambele partide disputate ieri. Câştigătoarea întrecerii la feminin a fost echipa Mikasa Lugoj (Ana Maria Berdilă / Denisa Pujky), urmate în clasament de CSS Lugoj (Cătălina Busuioc / Evelina Brebeanu) şi CD Bucureşti (Diana Marinaş / Adriana Rotaru). „Am avut emoţii mari în finală, pentru că le-am condus cu şase-şapte puncte în primul set, iar ele au fost foarte aproape să îl câştige. Şi setul secund a fost foarte greu, dar am avut un moral mai bun decât ele şi am reuşit să câştigăm. Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să câştigăm acest trofeu, pentru că este pentru prima oară când participăm la o competiţie de volei pe plajă. Nu am avut prea mult timp pentru antrenamente, dar am ajuns la acest rezultat, chiar dacă nu ne număram printre favorite”, a spus Berdilă. „Finala cadetelor a fost una echilibrată şi din cauza emoţiilor. Au câştigat jucătoarele care au fost mai sigure”, a declarat Dan Jitaru, antrenorul echipei campioane.

Rezultate

Cadete

semifinale: CD Bucureşti - CSS Lugoj 1:2 (15:21, 21:9, 12:15), Mikasa Lugoj - CSS 1 Comedia Constanţa 2:0 (21:13, 21:15)

finala mică: CD Bucureşti - CSS 1 Comedia Constanţa 2:0 (21:7, 21:13)

finala mare: CSS Lugoj - Mikasa Lugoj 0:2 (21:23, 18:21)

Cadeţi

semifinale: Steaua 3 Bucureşti - ProVolei Arad 0:2 (11:21, 8:21), CSS 1 Team Beach Constanţa - CSS 1 Constanţa 2:0 (21:14, 21:9)

finala mică: CSS 1 Constanţa - Steaua 3 Bucureşti 2:0 (24:22, 21:16)

finala mare: ProVolei Arad - CSS 1 Team Beach Constanţa 2:1 (21:9, 20:22, 15:11)