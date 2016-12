Arheologi din întreaga lume, așteptați la „Pontica“

Pentru al 49-lea an consecutiv, Constanța va deveni loc de întâlnire pentru arheologii și istoricii români și colegii lor de peste hotare. Aceștia se vor reuni la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), între 6 și 8 octombrie, în cadrul celei de-a 49-a ediții a Sesiunii Științifice Internaționale „Pontica”, având tema „Istorie și arheologie în spațiul vest-pontic”. Deschiderea oficială va avea loc joi, 6 octombrie, de la ora 11.00, în sala „Adrian Rădulescu”.

Cu acest prilej vor fi lansate și anuarul „Pontica”, volumul XLVIII (2015-2016), dar și volumele „Moesica et Christiana: studies in honour of Professor Alexandru Barnea” și „Monede bizantine descoperite în mediul rural din nordul Dobrogei, secolele VII-XV”, de Gheorghe Mănucu-Adameșteanu.

Considerată „cartea de vizită” a MINAC, revista „Pontica” are 48 de ani de apariție neîntreruptă, în paginile sale semnând peste 502 autori, care au scris peste 1.296 de articole, dintre care 238 în limbi străine - franceză, engleză, germană și italiană.

Citește și:

Arheologia dobrogeană, „vedeta” Sesiunii „Pontica”

Constanța, capitala europeană a arheologilor și istoricilor