Arheologii americani spun că au descoperit minele regelui Solomon

Cercetătorii susţin că au descoperit ruinele minelor regelui Solomon în deşertul Iordaniei, potrivit unui articol publicat în “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Cercetătorii au folosit metoda datării cu carbon 14 şi au descoperit că extracţia cuprului din minele situate în localitatea Khirbat en-Nahas din sudul Iordaniei a început să se facă exact în perioada în care istoricii spun că regele Solomon a domnit în Israel. Regele Solomon este menţionat în Vechiul Testament, pentru înţelepciunea şi averea lui, dar şi pentru faptul că a construit Primul Templu din Ierusalim. Celebrele mine au intrat în cultura populară în 1885, odată cu publicarea în Marea Britanie a romanului de succes “Minele Regelui Solomon”, scris de Sir H. Rider Haggard. În roman, aventurierii care căutau aceste mine au găsit aur, diamante şi fildeş.

Thomas Levy de la Universitatea San Diego din California, care a condus acest studiu, a declarat că, în urma analizei cu carbon 14, a descoperit că minele de cupru de la Khirbat en-Nahas (denumirea în arabă pentru Ruinele de cupru) datează din secolul X î.Cr., confirmînd povestea biblică despre domnia regelui Solomon. “Nu putem să credem tot ce se spune în scrierile antice”, a declarat Levy, dar “această descoperire se află la intersecţia dintre Biblie şi datele aheologice, ştiinţifice”. Khirbat en-Nahas se află într-o zonă aridă din sudul Mării Moarte, în regiunea Faynan din Iordania. Vechiul Testament spune că această regiune este Regatul lui Edom. În anii ‘30, arheologii au făcut legătura între aceste ruine şi regatul edomiţilor, dar multe dintre teoriile lor au fost infirmate în anii care au urmat. “Acum avem dovada că aceste societăţi umane complexe erau foarte active în secolele al X-lea şi al IX-lea î.Cr., iar acest detaliu reaprinde dezbaterea despre veridicitatea poveştilor conţinute în Biblia ebraică ce se referă la această perioadă”, a concluzionat Levy. Aceste mine au făcut subiectul mai multor filme de-a lungul anilor, printre care se numără şi “Minele Regelui Solomon” (2004), cu Patrick Swayze în rolul principal. Cu toate acestea, posibila lor locaţie sau probarea existenţei lor rămîne învăluită în mister.