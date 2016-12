Arhiepiscopul Tomisului a vizitat deţinuţii de la Poarta Albă

Biserica s-a implicat dintotdeauna în sprjinirea celor mai puţin norocoşi membri ai societăţii. Această legătură indisolubilă între religie şi rezolvarea problemelor sociale se vede şi în judeţul nostru, unde avem şase aşezăminte sociale aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului. De asemenea, ajutorul creştin se îndreaptă şi către membrii societăţii care sunt izolaţi momentan sau definitiv de semenii lor, adică ispăşesc sentinţe privative de libertate, pentru că fără credinţă nu există speranţă. Ieri, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Teodosie, a făcut o vizită pastorală la Penitenciarul Poarta Albă pentru a purta un dialog cu femeile aflate într-un mediu privativ de libertate, având ca temă păstrarea demnităţii de mamă şi femeie creştină. Însă acolo Arhiepiscopul Tomisului a fost solicitat să vorbească şi cu deţinuţii bărbaţi pentru a le da speranţă. Vizita vine în luna închinată maternităţii, dar şi în plin Post Mare, perioadă în care creştinii ortodocşi se pregătesc trupeşte şi spiritual pentru Învierea Mântuitorului. De asemenea, ea ilustrează faptul că pocăinţa nu este refuzată nici măcar celor care au folosit greşit libertatea lăsată de Dumnezeu. “Acele suflete nu sunt pierdute. Acei oameni trebuie scoşi din impasul deznădejdii, iar asta se face prin credinţă, care bucură sufletul. M-au întrebat multe despre credinţă deţinutele pe care le-am vizitat. După ce am vorbit cu deţinuţii, am rămas şi eu cu multă bucurie în suflet. În Sâmbăta Mare, voi sluji acolo şi voi reveni la Poarta Albă ori de câte ori va fi nevoie de mine”, a spus Înaltpreasfinţitul Teodosie.