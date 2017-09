Arhiepiscopul Tomisului poate scăpa de controlul judiciar, în dosarul Nazarcea!

15:50:00 / 12 Septembrie 2017

NEBUNIA PAGANISMULUI

Articolul e poziti, dar eu ma leg de acest comentator" FOARTE BINE " care DOVEDESTE cu tarie nu ca este un PAGAN A LUI EHOVA, ci si faptul ca este un evanghelist american lipsit de frica de Dumnezeu,. Este o bestie tradatoare care se unge cu cacat si lauda ca justitia face bine arestand FETE SFINTE,. Bai SCLEROZATULE niciodata comunistii pana in 25 decembrie 1989 - NU S_A AMESTECAT IN CULTUL SPIRITUALITATII CRESTIN _ORTODOXE si IN GENERAL IN ACTUL RELIGIOS,. Se vede ca tu esti UN PACATOS PAGAN = si vezi cum pe paganii americani pe care MACAND CACAT II TOT LAUZI= cum ii i-au valurile, Iti vine si tie randul carand PAGAN SCARBOS,