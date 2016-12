Arhivele Naţionale au lansat primul serviciu online de petiţii şi cereri

22:57:03 / 01 Decembrie 2015

IN SEC XXI NU AVEM ENERGIE ELECTRICA.

SUNT DIN LOC.CALIMANESTI JUD.VALCEA .STR ANTON PANN.NR 2 BIS .AVEM NEVOIE DE AJUTORUL DUMNEAVOASTRA SUNTEM TREI FAMILII FARA ENERGIE ELECTRICA ,VECINII NOSTRI AU CURENT NOI NU AVEM ,PRIMARIA NU ARE BANI DAR NOI VREM SA FACEM BRANSAMENTUL PE BANII NOSTRI DA DUMNEAVOASTRA ANR NU NE LASATI .VA RUGAM DIN SUFLET DATI-NE O SANSA SA NE MUTAM SI NOI IN CASELE NOASTRE,AVEM COPIII MICI STAM IN CHIRII CU CASE NOI DAR FARA ENERGIE ELECTRICA SUNTEM CA SI FARA MAINI.VA MULTUMIM. CU RESPECT PURCAREA ION.