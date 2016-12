Aria pălărierului

Omul care duce pălăria este talentat în domeniul său de parşivenie. Dumnealui e, fără discuţie, un parşiv fără pereche. În materie de slugărnicie, este greu de bătut. Omul care duce pălăria şefului prezintă numeroase caracteristici fizice şi mentale. El nu se compară niciodată cu cel care duce basca sau căciula, ca instrument numa’ bun de aruncat după câini. Cunosc indivizi care, toată viaţa, chiar dincolo de ea, au făcut acelaşi lucru. Au dus pălăria şefului. Pentru o astfel de ocupaţie, îţi trebuie un simţ de orientare al naibii de ascuţit. Dusul pălăriei este, astăzi, în condiţiile în care totul se schimbă de la o oră la alta, un fel de loterie. Dacă duci pălăria cui trebuie, eşti un om făcut. Dacă o dai la întors, te poţi alege doar cu praful de pe tobă. De aceea, în astfel de manevre, igiena pălăriei reprezintă un punct extrem de important. Dusul pălăriei cere un studiu aprofundat. Succesul deplin depinde, după cum am mai menţionat, de intuiţia şi gradul fiecăruia de orientare. Se prea poate ca, în lipsa unor date primare, cine, când, unde, să pariezi pe un cal mort. A duce pălăria seamănă foarte mult cu un pariu. Sunt destui cei care s-au fript de-a lungul vremii. Un alt element definitoriu este reprezentat de dimensiunile pălăriei aflate în discuţie. E câte unul care se pricopseşte, evident, politic, cu o pălărie mult mai mare decât poate duce. În astfel de cazuri, se spune că, virgulă, cutare are o pălărie mult prea mare, cu trimitere la morala care derivă de aici. Vă imaginaţi că o astfel de pălărie nu poate fi transportată doar cu braţele, indiferent cât de importantă este, în contextul actual educaţional, munca patriotică. Practic, avem de-a face cu o invazie de pălării gigant în toată ţara, de la nivel guvernamental până la primăriile de jos. Pălăria gigant trebuie tratată ca un fenomen caracteristic doar României, ea fiind produsul mediocrităţii naţionale. Din păcate, nulităţile se află în continuare în poziţii cheie. Tot felul de neaveniţi au fost promovaţi în funcţii de conducere. Unii, dând dovadă de mult bun simţ, îşi văd de treaba lor. Alţii, însă, într-o ofensivă a prostiei, ies în faţă, pe post de progresişti pârâţi, şi ne dau lecţii. În timp, pălăriile gigant au ajuns să eclipseze ţara. Nu printr-o sclipire de moment, ci prin poziţionarea lor în dreptul soarelui. Ca să poată duce o astfel de pălărie, slugarnicul şi-a creat singur o asociaţie. Obiectul de activitate constă în ridicarea cu macaraua şi deplasarea pălăriei într-un punct dat. Omul care duce pălăria se află la răscruce de drumuri. Plin de el şi convins că toate ţin o veşnicie, nu a luat în calcul că partidul aflat la putere e pe ducă. De multe ori, pălărierul ancorat în viaţa mahărului are aceeaşi soartă cu el. Se duce de suflet… Sunt pălărieri care se orientează în funcţie de fusul politichiei. Cei cu simţul schimbării în sânge aşteaptă întotdeauna un moment profitabil. Precum puricele încălţat, sare de pe un şmecher pe altul. Aceasta este mişcarea pălărierului în natură. Aria pălărierului. Dă-mi pălăria/ Nu ţi-o dau/ Dă-i, bă, pălăria, că pierdem trenul…