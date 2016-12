Ariile protejate, deschise turiştilor

Organizaţiile non-guvernamentale au dezvoltat un proiect cu scopul de a crea trasee interpretative în ariile protejate din regiunea Mării Negre. Intitulat „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)” (Suport pentru managementul ariilor protejate din Regiunea Mării Negre), finanţat de UE, prin Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007 - 2013”, proiectul include activităţi dedicate gestiunii şi conservării ariilor naturale protejate. Titlul dat traseelor turistice oferă vizitatorilor semnificaţia personală a naturii. Aceste trasee reprezintă rute în cadrul ariilor protejate care cuprind elemente naturale specifice ce vor fi explicate turiştilor şi vor fi traduse în mai multe limbi de circulaţie internaţională. Deschiderea ariilor protejate precum şi a parcurilor naturale către public oferă custozilor posibilitatea de a reduce, prin educaţie, riscul unui comportament inadecvat al turiştilor faţă de capitalul natural. (O.M.)