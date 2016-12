Arma nucleară a lui Ahmadinejad, mâncarea!

Mâncarea pregătită special pentru preşedintele iranian, în hotelul din New York unde a fost cazat, degajă un miros urât, afirmă clienţi ai unităţii hoteliere, citaţi de ediţia de ieri a ziarului ”New York Post”. Mahmoud Ahmadinejad, prezent la New York pentru Adunarea Generală ONU, nu consumă mâncarea pregătită de personalul hotelier, ci a venit cu propriul bucătar la Hotelul Hilton din Manhattan. Însă, alte persoane cazate la acelaşi hotel susţin că mâncarea pregătită pentru liderul iranian ”degajă un miros foarte urât”. Potrivit ”New York Post”, mulţi clienţi s-au mutat la alte hoteluri, din această cauză. ”Preşedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, nu mai are nevoie de arme nucleare; mâncarea lui are un miros groaznic”, comentează ironic ”New York Post”.