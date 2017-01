Armata cumpără 48 de avioane de luptă

Guvernul României intenţionează să aprobe achiziţionarea a 48 de avioane de vînătoare pînă în luna noiembrie a acestui an. După decizia oficialilor, se va organiza o licitaţie sau se va intra în negocieri cu unul dintre ofertanţi. Programul \"avionul multirol\" costă peste patru miliarde de euro şi prevede înlocuirea celor 48 de MiG-21, care vor fi casate în 2010. Noile avioane sînt compatibile cu standardele NATO. România face parte din Capabilitatea Strategică de Transport Aerian a NATO şi, prin această poziţie, şi-a dat acordul să cumpere avioane noi pentru a îndeplini cerinţele organizaţiei. \"Avem undă verde din partea majorităţii instituţiilor implicate, mai e necesară doar o singură aprobare din partea Ministerului de Finanţe, care mai are unele nelămuriri privind costurile\", a declarat ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu. Cinci tipuri de avioane de luptă sînt luate în considerare: F-16 produs de Lockheed Martin, F-18 produs de Boeing, Rafale de la compania franceză Dassault, JAS Gripen de la SAAB şi Eurofighter de la EADS. \"Va fi o finanţare multianuală, extrabugetară, prin împrumuturi bancare. Limita este stabilită la 2,38% din PIB pentru fiecare an de finanţare\", a adăugat Meleşcanu, precizînd că iniţial costurile au fost estimate la patru miliarde, dar ulterior acestea ar putea ajunge la şase miliarde de euro în funcţie de condiţiile împrumuturilor. Avioanele ar putea fi noi sau second-hand şi vor fi livrate în perioada 2010-2012. În paralel cu achiziţionarea aeronavelor, în dotarea armatei vor mai intra patru corvete şi patru nave detectoare de mine, rachete de mare altitudine precum şi mai multe transportoare blindate pentru trupele terestre.