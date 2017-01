Armata israeliană admite că a omorât, din eroare, un militar ONU

Armata israeliană a recunoscut uciderea, din greşeală, a unui militar spaniol membru al Misiunii ONU din Liban, exprimând regrete pentru incidentul produs într-un schimb de focuri cu militanţi Hezbollah, relatează site-ul Ynetnews. "Am luat legătura imediat cu Naţiunile Unite. Regretăm incidentul şi îl vom investiga. Vom trage concluzii; nu am avut intenţia de a vătăma militari ONU", a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene. Doi militari israelieni au fost ucişi, iar alţi şapte au fost răniţi în atacul Hezbollah lansat miercuri dimineaţă asupra unor poziţii militare israeliene, la frontiera dintre Israel şi Liban. În schimbul de focuri a murit şi un militar spaniol membru al Forţei Interimare a Naţiunilor Unite în Liban (FINUL). Misiunea ONU, care are rolul monitorizării frontierei israeliano-libaneze, are 10.274 de militari, din 36 de ţări.