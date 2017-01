Armata israeliană, pregătită pentru o incursiune în Fîşia Gaza

Premierul israelian, Ehud Olmert, a declarat, luni, că a dat ordin armatei să fie pregătită pentru o operaţiune de amploare împotriva militanţilor palestinieni din Fîşia Gaza, ca reacţie la atacul comis duminică, în Israel. "Trebuie să fie clar: îi vom găsi pe toţi, indiferent de locul unde sînt, iar ei ştiu asta", a spus Olmert într-un discurs rostit la Ierusalim.

În acelaşi timp, Comitetul pentru Rezistenţa Populară, o grupare islamistă din Fîşia Gaza, a dezminţit informaţiile din presă conform cărora ar fi răpit un soldat israelian. Un purtător de cuvînt al grupării a anunţat că nu are informaţii despre militarul răpit în cursul incursiunii palestiniene de duminică. Militarul israelian are şi cetăţenie franceză, iar autorităţile franceze depun eforturi pentru eliberarea lui, a declarat, luni, purtătorul de cuvînt al ambasadei Franţei la Ierusalim. Caporalul Gilad Shalit, în vîrstă de 19 ani, a fost capturat duminică, într-un raid palestinian la frontiera dintre Fîşia Gaza şi Israel. Răpirea lui Shalit nu a fost revendicată de nici o grupare islamistă, însă armata israeliană a anunţat că militarul este în viaţă. "Are cetăţenie franceză", a afirmat un purtător de cuvînt al ambasadei Franţei, precizînd că Parisul se consultă cu Autoritatea Palestiniană, controlată de mişcarea Hamas. "Au existat contacte între autorităţile franceze şi cele palestiniene, chiar înainte de a se şti că este cetăţean francez", a continuat reprezentantul ambasadei. Autorităţile palestiniene au anunţat că încearcă să afle unde este ţinut ostatic militarul israelian.

La rîndul lor, preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas şi premierul Ismail Haniyeh, membru al grupării Hamas, au avut o "întîlnire secretă", duminică seară, în Gaza, pentru a dezbate starea de securitate din regiune, a declarat o sursă oficială palestiniană. Cei doi lideri nu au dat publicităţii nici un comunicat referitor la reuniunea care a durat aproximativ o oră şi jumătate şi s-a desfăşurat în biroul lui Mahmoud Abbas din Gaza. Conform sursei citate, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, cei doi oficiali au evaluat "ameninţările" formulate de Israel în urma unui atac palestinian comis, duminică dimineaţă, împotriva unui post militar. Doi militari israelieni şi doi atacatori palestinieni au fost ucişi.