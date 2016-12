Armata română, anexă de imagine a dictaturii personale a lui Băsescu

Băsescu s-a folosit de armata română ca de o carte de vizită, prestigioasă, pentru a câştiga capital american. Mai mult, “s-a servit personal de capitalul de notorietate al armatei române, câştigat prin afişarea eternei ei disponobilităţi faţă de aliaţi din NATO, ca să îşi joace cartea lui politică în faţa americanilor: “eu sunt şeful CSAT, baci peste armia română, la un semn o duc în Kosovo, Libia sau Afganistan, sau oriunde vreţi, fie ăi numai în chiloţi şi ciorapi, deci cu mine negociaţi, mie îmi consolidaţi poziţia”. Nu m-ar mira să aflăm mâine-poimâine că opţiunea noastră de a instala elemnte ale scutului rachetă în România a fost prezentată de Băsescu la Washingon drept rezultatul eforturilor sale uriaşe şi singulare de a convinge Parlamentul şi opinia publică românească despre necesitatea realizării şi în România a acestui proiect strategic. El, homo americanus care a primt cu braţele pline de flori Gazprom-ul venit pe tancurile de gaz în România”, arată jurnaliştii de la cotidianul.ro.

Sub guvernările lui Băsescu bugetul apărării a pierdut 1% din PIB. Este una din concluziile analizei prezentate de ministrul apărării Cornel Dobriţoiu la Bruxelles, la cartierul general NATO. Din datele prezentate de Dobriţoiu în timpul conferinţei de presă reiese că, în timpul regimului Băsescu, auto-declarat cu pompă drept cel mai pro-atlantist, capacităţile de descurajare strategică ale României s-au diminuat vertiginos. În timp ce Băsescu se poza în atitudini hilar cazone prin Afganistan, alături de militarii români, credibilitatea noastră în spaţiul aliat, la capitolul înzestrări şi tehnologizare, era pusă sub semnul întrebării. Ministrul român a spus-o cât se poate de clar, arată cotidianul.ro: debandada în ceea ce priveşte înzestrarea armatei, lăsată de guvernările Boc şi Ungureanu, sub privirile complice ale lui Băsescu, au permis un început de erodare masivă a spiritului de corp al personalului, un prim pas către o dezangajarea faţă de valorile instituţiei militare. Armata română a fost privată de resurse. În timp ce organizam defilări, parade şi summituri, resursele pentru instruirea militarilor erau la pământ. O continuare în acest ritm, a avertizat Dobriţoiu, anunţă un viitor sumbru.

Armata română a fost utilizată de Băsescu ca o anexă de imagine a dictaturii sale personale. Banii necesari pentru modernizarea ei au fost păpaţi cu grijă de camarila oranj, prin tot felul de proiecte de achiziţii publice aberante, care s-au constituit în tot atâtea pretexte de fugă de bani publici din bugetul statului în buzunarele băsiştilor, titrează cotidianul.ro. “Este greu de explicat cetăţenilor acestei ţări – a spus ministrul Dobriţoiu la sediul NATO de la Bruxelles - de ce România a cheltuit peste 140 de milioane de euro pe an pentru panseluţe şi iarbă, în condiţiile în care credibilitatea noastră suferă la nivel strategic… Dacă aceste sume de bani ar fi fost investite pentru creşterea nivelului de trai al românilor, ar fi fost OK, cu toate că armata română este în mare suferinţă. Dar atâta timp cât se investesc sume de bani pentru construirea de parcuri în păduri, piscine pe islazuri sau telegondole care nu duc nicăieri, este inadmisibil”.

Dobriţoiu a reiterat, de astă dată în numele guvernului Victor Ponta, că România îşi păstrează angajamentele faţă de imperativele strategice ale Alianţei. Întrebat despre participarea militară românească în Afganistan după 2014, ministrul român al Apărării a spus: “Ne-am asumat nişte angajamente ca aliaţi, într-o zonă de operaţii grea, şi suntem fermi în respectarea principiului că am intrat împreună şi ne vom dezangaja împreună din acel teatru de operaţii”.