Armata României a rămas în urmă

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat ieri, la Oarba de Mureş, că România este în „situaţia fericită“ de a putea aloca, la rectificarea bugatară, mai mulţi bani pentru Apărare, dar ar fi fost bine să fi primit aceşti bani în toţi cei zece ani de când ţara este membră NATO. „Întotdeauna, când este vorba de bani, sperăm mai mult, dar dacă acest program de modernizare şi înzestrare a Armatei îl şi concretizăm aşa cum l-am elaborat şi ajungem ca până în 2016 să primim 2% la PIB, aşa cum ne-am angajat atunci când am intrat în NATO, va fi foarte bine. Ar fi fost bine ca în toţi aceşti zece ani de când suntem membri NATO să fi primit aceşti bani, acum este greu să recuperezi, într-un an sau doi, ceea ce nu s-a făcut în zece ani vis-a-vis de modernizare şi de înzestrare. România e unul dintre statele care-şi suplimentează bugetul pentru Apărare, sigur că noi suntem într-o situaţie, zic eu, fericită, având în vedere că avem cea mai mare creştere economică din Europa şi putem ca în acest an, la rectificare, să alocăm o sumă mai mare pentru Apărare“, a spus Duşa. În altă ordine de idei, ministrul a arătat, în ceea ce priveşte angajamentele care decurg din calitatea de membru NATO a României, că, potrivit planificării Alianţei pentru 2014, la sfârşitul lunii iunie urmează să fie retrase batalioanele de manevră din Afganistan, iar în zonă nu vor mai rămâne trupe combatante româneşti.