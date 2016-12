Armata SUA se laudă cu... atacuri cibernetice împotriva SI

Într-o lume tot mai conectată la realitatea virtuală, nici Pentagonul nu face excepție. Dacă pe teren, în realitatea dură, cu morți, răniți și imigranți fugind din calea războiului în Europa, lupta împotriva rețelei teroriste Stat Islamic nu prea dă rezultate satisfăcătoare, acum, Departamentul american al Apărării anunță că lansează cu succes atacuri cibernetice împotriva SI. Așadar, armata SUA, în premieră absolută, se zice, lansează atacuri cibernetice împotriva SI, ”ca parte a unui efort coordonat care a pus o mare presiune asupra acestor miltanţi”, a afirmat adjunctul secretarului american al Apărării, Robert Work, citat de Reuters. ”Aceşti indivizi se află sub o presiune foarte mare. De fiecare dată când am ţintit una dintre poziţiile lor de apărare în ultimele şase luni, i-am învins. Au plecat, s-au retras”, a declarat Work. Acesta a adăugat că SUA şi forţele coaliţiei pun presiune pe SI din toate direcţiile, folosindu-se de orice capacitate militară, inclusiv de atacuri cibernetice, pentru a învinge grupul. Mai mult decât atât, același oficial a declarat și că a observat o... rarefiere substanțială a teroriștilor SI în teren, ca rezultat al atacurilor coordonate lansate de coaliția internațională. Am îndrăzni să spunem și ca rezultat al migrării teroriștilor în Europa, deghizați în ce vor ei!

Citește și:

Nivelul de violare a intimității, analizat la Cotroceni

Politicienii stabilesc... nivelul acceptabil de violare a intimității

Facebook va mări securitatea comunicațiilor prin serviciul WhatsApp

Casa de avocatură Mossack Fonseca susține că a fost victima unui atac informatic

Unul din 125 de e-mailuri trimise are incluse fișirere de tip malware

Șapte hackeri iranieni, inculpați de justiția americană pentru atac cibernetic major

Anonymous îi declară război total lui Donald Trump