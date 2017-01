Armata ucraineană a atacat convoiul militar rus

Armata ucraineană a distrus majoritatea vehiculelor blindate ruse care au pătruns în cursul nopţii pe teritoriul ucrainean, afirmă un purtător de cuvânt militar. "Trupele ucrainene au localizat şi au atacat vehiculele militare intrate în cursul nopţii printr-o zonă a frontierei aflată sub controlul insurgenţilor", a declarat Andrei Lisenko, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene. "Militarii au distrus vehicule militare ruse, fiind vizaţi de focuri de artilerie, inclusiv de pe teritoriul Rusiei", a precizat oficialul militar ucrainean. Preşedinţia Ucrainei a confirmat că o mare parte a vehiculelor militare ruse au fost distruse de armata ucraineană. Preşedintele Petro Poroşenko a discutat prin telefon despre situaţie cu premierul Marii Britanii, David Cameron. Astăzi, Ucraina a denunţat incursiunea unui convoi militar rus pe teritoriul său, pe la un post de frontieră aflat sub controlul separatiştilor proruşi, în zona Doneţk. Potrivit corespondenţilor publicaţiilor The Guardian şi The Daily Telegraph, 23 de vehicule blindate pentru transportul trupelor, camioane de combustibil şi alte vehicule logistice cu numere de înmatriculare militare ruseşti au traversat frontiera dintre Rusia şi Ucraina joi seara, în zona Doneţk, prin punctul vamal Izvarin. Un alt convoi umanitar rus, format din aproape 300 de camioane, este staţionat la frontiera dintre Rusia şi Ucraina, vehiculele fiind verificate de poliţia ucraineană.