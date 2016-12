Armata, ultimă soluție pentru a limita răspândirea Ebola

Stadionul „Antoinette Tubman“ din capitala Liberiei, Monrovia, va fi transformat în două centre de tratament pentru victimele virusului Ebola. Potrivit FIFA, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a identificat stadionul ca fiind cel mai potrivit loc în ce priveşte eficienţa şi siguranţa, astfel că arena va fi transformată în centre de tratament. FIFA a mai anunţat că la următoarea şedinţă a Comisiei de Finanţe, din 25 septembrie, forul va propune să se folosească resurse din fondul său de solidaritate, pentru a susţine federaţiile din ţările afectate de Ebola: Sierra Leone, Liberia şi Guineea.

Veștile din Africa de Vest, unde s-au înregistrat peste 2.300 de decese, nu sunt deloc bune. Potrivit ultimului bilanț oferit de OMS, Ebola ar putea afecta 20.000 de persoane, înainte de a începe să dispară în mod natural. ”Epidemia de Ebola din Africa de Vest a scăpat de sub control și necesită un răspuns de mai mare amploare, care să includă și recurgerea la logistică militară”, a declarat directorul Institutului American pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), doctorul Anthony Fauci. ”Fără o creștere masivă a resurselor sub formă de paturi de spital, de personal și de echipamente, nu vom fi în măsură să controlăm situația”, a declarat acesta. ”Vom avea nevoie de mii de persoane în plus, de mii de paturi de spital și, probabil, de o anumită prezență militară, nu pentru arme, ci pentru capacități logistice de transport de echipamente”, a mai afirmat medicul Fauci.

SUA intenționează să recurgă la armată, însă nicio decizie nu a fost luată în acest stadiu. Doctorul Anthony Fauci a afirmat, de asemenea, că discuții au loc în întreaga lume, în SUA, în Europa, la Banca Mondială și OMS, pentru a stabili acțiunile necesare pentru a opri această epidemie. La rândul său, Cuba a anunțat că va trimite 165 de medici, infirmieri și alți experți medicali în Sierra Leone, pe parcursul a șase luni, pentru a ajuta autoritățile să combată epidemia de Ebola. Într-o conferință de presă organizată la sediul OMS de la Geneva, ministrul cubanez al Sănătății, Roberto Morales Ojeda, a precizat că experții cubanezi vor sosi în Sierra Leone începând din prima săptămână a lunii octombrie. Directorul general al OMS, Margaret Chan, a salutat angajamentul autorităților de la Havana, afirmând că acesta va marca ”o diferență semnificativă” în situația din Sierra Leone. Experții cubanezi includ medici, asistente, epidemiologi, specialiști în infecții virale și în terapie intensivă. Toți aceștia au participat deja la situații post-catastrofă și s-au declarat voluntari pentru a pleca în Sierra Leone.