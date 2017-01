Armel Disney vrea să facă apel la FIFA

Fotbalistul congolez Armel Disney Mamouna, care mai are contract cu FC Farul pînă în vara anului 2009, a declarat că intenţionează să depună memoriu la FIFA din cauza datoriilor pe care gruparea constănţeană le are faţă de el. “În momentul de faţă sînt în Ungaria, dar nu joc nicăieri din cauza problemelor pe care le am cu Farul. Sînt jucătorul lor şi nu pot încă să joc. Farul nu mi-a mai dat salariul de şase luni şi-mi datorează 50.000 de euro pentru că mai am contract pînă în anul 2009, în vară. O să fac chiar apel la FIFA pentru că ştiu că am dreptate şi îmi doresc foarte mult să devin jucător liber pentru a putea juca”, a precizat jucătorul african. Clubul FC Farul s-a arătat stupefiat de pretenţiile lui Disney. “Pentru ce vrea bani? A mai venit să muncească? A dispărut din vară şi nu mai ştim nimic de el”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin, care a explicat situaţia lui Disney: “El a fost împrumutat pînă în vara anului 2008 la Internaţional Piteşti. După ce i-a expirat împrumutul, Disney a revenit la Constanţa şi a solicitat din partea clubului o hîrtie pentru a se putea transfera la un alt club din România sau străinătate. După ce a primit acea hîrtie nu a mai apărut pe la club şi nicio altă echipă nu s-a mai interesat de serviciile lui Disney”, a explicat Ion Marin. În România, Armel Disney (28 de ani) a evoluat pentru Internaţional Piteşti, Pandurii Tg. Jiu şi FC Farul, pentru gruparea constănţeană congolezul înscriind trei goluri în cele 28 de partide susţinute.

FC Farul a demarat, ieri, campania de promovare a clubului în rîndul şcolarilor şi al liceenilor - “Fii alături de Farul! Fii în alb-albastru!” Sub conducerea antrenorilor Ion Marin şi Cristian Cămui, lotul constănţean s-a deplasat la Grupul Şcolar de Marină “Alexandru Ioan Cuza” (fostul Liceu Navrom), unde a susţinut un meci demonstrativ cu echipa liceului. Victoria a revenit liceenilor, cu 3-1, pentru Farul evoluînd Neagu, Păcuraru, Matei, Fatai, Alibec, D. Florea şi Chico. “Este o acţiune de promovare a echipei Farul şi intenţionăm să continuăm în licee şi şcoli generale”, a declarat directorul de marketing al clubului Farul, Gabriel Diaconescu. După partidă, jucătorii constănţeni au acordat autografe şi au împărţit materiale promoţionale cu însemnele clubului (tricouri, şepci, postere şi afişe). Acţiunea a fost organizată în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa.

Şchiopu nu joacă la Piteşti

Accidentările continuă să le dea serioase bătăi de cap antrenorilor Ion Marin şi Cristian Cămui înaintea partidei cu FC Argeş, din etapa a 14-a a Ligii I. Dacă Rusmir, Barbu, Teekloh şi Gerlem sînt accidentaţi de mai multă vreme, iar Chico este suspendat, în Trivale nu va putea evolua nici Cristian Şchiopu. Fundaşul Farului a resimţit dureri la genunchi la antrenamentul de ieri, iar medicii i-au interzis orice efort timp de două zile. Astfel, fostul “căpitan” al “rechinilor” va rata confruntarea programată sîmbătă, la Piteşti, de la ora 18.00.