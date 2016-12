Armin van Buuren încurajează consumul responsabil de alcool

DJ-ul olandez Armin van Buuren promovează campania globală adresată tinerilor adulţi ”Dance More, Drink Slow”, care încurajează consumul responsabil de alcool. Compania Heineken a încheiat un parteneriat cu DJ-ul olandez Armin van Buuren pentru campania a cărei abordare este menită să transforme consumul de alcool responsabil într-un comportament aspiraţional pentru cei care petrec o seară în oraş, subliniind importanţa de a deţine şi păstra controlul în orice situaţie. Întrebat ce l-a determinat să se implice într-o campanie care promovează consumul responsabil de alcool, Armin van Buuren a declarat într-un material video filmat pentru România: ”Motivul pentru care am vrut să mă implic în această campanie este acela că Heineken este un brand global lider pe segmentul său. Cred că este foarte cool că, din această poziţie, ştie cum să îi facă pe oameni să fie conştienţi de efectele negative ale consumului abuziv”. Pe de altă parte, Armin van Buuren a afirmat că este absolut normal ca oamenii să se distreze. ”Pentru tinerii adulţi e o modalitate extraordinară să dansezi şi să te simţi bine pe ringul de dans şi să bei câteva beri. Cred că este o campanie foarte simplă, dar foarte eficientă. E foarte cool că un brand atât de respectabil susţine această cauză de a-i face pe oameni conştienţi că e o problemă să bei mult”, a mai spus DJ-ul.

Campania ”Dance More, Drink Slow” este susţinută de noua piesă ”Save My Night”, compusă şi interpretată de Armin Van Buuren, care îi încurajează pe tinerii adulţi ce petrec o seară în oraş să se gândească mai mult la cum pot trăi mai intens momentul şi muzica şi să consume alcool în mod responsabil. ”Save My Night” este prima piesă care promovează mesajul consumului responsabil de alcool. Disponibilă în 42 de ţări, melodia poate fi ascultată de fanii muzicii trance de pe toate continentele. ”Cred că este un foarte bun slogan şi am compus ”Save My Night”, al cărei mesaj este acela că DJ-ul poate schimba atmosfera pe ringul de dans. Deci nu mai ai nevoie să bei mult ca să te distrezi de minune. Cum am zis: pe mine mă pune în mişcare însăşi muzica şi, dacă DJ-ul îşi face treaba cum trebuie, atunci chiar poate să salveze noaptea”, a adăugat acesta. Armin van Buuren a declarat că se bucură de viaţă într-un mod foarte responsabil, afirmând că îi place să bea bere din când în când. ”Îmi place să ies cu prietenii, să merg la film, dar nu exagerez niciodată, pentru că viaţa înseamnă mult mai mult decât a face lucruri stupide şi chiar vreau să îi fac pe oameni conştienţi de acest lucru”, a mai spus DJ-ul, în interviul dedicat publicului român. ”Când mixez pentru mii de oameni care iubesc muzica, îmi doresc ca ei să se bucure de moment şi să îl retrăiască şi după ce seara se termină. Asta înseamnă să consume alcool cu moderaţie, astfel încât momentul să nu se piardă”, a declarat Armin van Buuren.

Campania se va desfăşura în peste 20 ţări şi va fi susţinută printr-o serie de activităţi experimentale integrate, adresate tinerilor adulţi care petrec o seară în oraş. În România, campania va beneficia de suport şi comunicare prin activităţi de PR şi media. În 2011, Heineken a lansat campania ”Sunrise”, care a dat viaţă ideii că nu există limite atunci când îţi cunoşti limitele. Campania a subliniat faptul că a consuma Heineken cu moderaţie permite consumatorilor să petreacă timp cu prietenii, să cunoască oameni noi şi să trăiască experienţe unice. ”Dance More, Drink Slow” duce mesajul brandului la un nivel superior.