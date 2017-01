Armin Van Buuren mixează în România

Renumitul DJ Armin Van Buuren va mixa în cadrul unui eveniment marca The Mission, la Arenele Romane din capitală, pe data de 28 iunie. DJ-ul va prezenta un show care a făcut înconjurul lumii, Armin Only, într-un turneu senzaţional. În cadrul Armin Only, artistul petrece toată seara evenimentului la pupitru, mixînd şi „condimentînd” seturile sale, care pot ajunge şi la opt ore, cu diverşi solişti, alături de care interpretează cele mai iubite piese de pe albumele sale.

La doar 31 de ani, după zece ani de carieră, Armin Van Buuren se află pe locul întîi în DJ Mag Top 100 şi a primit peste 350.000 de voturi din toată lumea. La ora actuală, cel mai bun DJ din lume, conform DJ Mag, îşi împarte timpul între producţie, scenă şi radio.

Biletele pentru show-ul de la Bucureşti vor fi disponibile, în curînd, la preţul de 35 de lei, în avans şi de 50 de lei, la intrare.